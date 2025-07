Mamma Mahmood che risparmia e investe, il disco esploso nel 2024. Così il cantante di Tuta Gold è entrato nel club dei milionari della musica

Quadruplicati grazie al successo dell’ultimo album i ricavi della società musicale di Alessandro Mahmood, che è riuscito anche a sestuplicare in un anno i guadagni, arrivati a 1,47 milioni di euro

L’album di Mahmood “Nei letti degli altri” uscito nel 2024 è stato fra i più apprezzati dai critici, anche non è riuscito ad entrare nella top ten della classifica annuale Fimi. Lo ha fatto invece, conquistando il primo posto della classifica dei singoli, il brano sanremese “Tuta Gold”, che è il pezzo forte di un album che è diventato oro puro a leggere gli effetti sul bilancio 2024 della Milotic srl che Alessandro Mahmood controlla al 90% e sua mamma Anna Frau, che ne ha il 10 per cento, amministra.

Mahmood con la mamma, Anna Frau

Mamma Anna Frau svela: con l’ultimo disco Mahmood è entrato nel club dei milionari

Come scrive proprio la signora Frau nella nota integrativa al bilancio, «la società opera nel settore delle edizioni di registrazioni sonore. Il fatturato 2024 ha subito un incremento del 300% rispetto al precedente esercizio grazie all’uscita del nuovo album dell’artista che promuoviamo e al conseguente aumento delle sponsorizzazioni. Ci auspichiamo di proseguire e di confermare i medesimi risultati anche per il 2025». E i numeri sono in effetti sorprendenti: i ricavi sono passati dai 936.240 euro del 2023 ai 3,77 milioni di euro del 2024. E anche l’utile netto è lievitato, passando dai 256.823 euro del 2023 a 1.472.004 euro nel 2024. Grazie a Tuta Gold, dunque, Mahmood è entrato nel club dei milionari della canzone italiana.

I risparmi investiti in titoli e obbligazioni, ma se il cantante li vuole sono pronti subito

La liquidità della Milotic srl nell’ultimo anno è più che raddoppiata, arrivando a 2,22 milioni di euro. Mamma con prudenza ha preferito investire gran parte della somma (1,7 milioni di euro) in prodotti finanziari a basso rischio ma in grado di offrire un minimo di remunerazione al capitale. Per ora tutti gli investimenti fatti restano in pancia alla società, ma come la signora Frau spiega in nota, come titoli e obbligazioni possedute abbiano “natura di investimento non durevole, come impiego della liquidità disponibile ad un tasso migliore, ma liquidabile in qualsiasi momento». Mamma Mahmood gestisce la società come una formichina ed è molto attenta ai risparmi. Ma è pronta ad arrendersi in qualsiasi momento alle richieste del figlio di spendere almeno in parte quei soldi guadagnati con la musica.