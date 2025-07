Ha l'app per monitorare i livelli di glucosio e una pompa per l'insulina

Mattel lancia la Barbie con il diabete di tipo 1. La bambola indossa un dispositivo per il monitoraggio continuo del glucosio sul braccio. Per mantenerlo al suo posto usa un cerotto medico a forma di cuore di colore rosa. La Barbie ha anche un cellulare con l’app apposita per monitorare i suoi livelli di glucosio nel sangue e una pompa per l’insulina che le consente di dosarla automaticamente quando è necessario. La nuova Barbie nasce dalla collaborazione con la no profit Breakthrough T1D ed è, ha detto Mattel, un «importante passo in avanti nel nostro impegno all’inclusività».