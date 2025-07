Fedriga: A Novembre a Pordenone il “Motor therapy day”, una Fiera dedicata all'inclusione – Il video

(Agenzia Vista) Pordenone, 07 luglio 2025 "Sabato 15 novembre la fiera di Pordenone ospiterà una festa all’insegna dell'inclusione – con mototerapia, kart terapia, auto da rally e altre sorprese – che offrirà la possibilità ai ragazzi con disabilità di salire sui mezzi e provare l’emozione della velocità.Nel corso della giornata è anche prevista una tavola rotonda con la partecipazione del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che illustrerà la nuova riforma e la sperimentazione in corso.Particolarmente significativa è inoltre la possibilità, riservata alle associazioni, di allestire un proprio piccolo spazio espositivo per presentare le attività svolte e per fare rete. Per non perdere questa preziosa opportunità, rivolgo pertanto un appello a tutte le realtà che si occupano di persone con disabilità in Friuli Venezia Giulia a prenotarsi all’indirizzo e-mail: motorterapyday@gmail.com", lo annuncia sui social il Governatore del Friuli Fedriga. Ig Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev