«Pulp Podcast chiude i battenti», l’ultima puntata del podcast di Fedez e la gaffe da dire all’avvocato: «Nell’altro facevo tutto io» – Il video

Dopo la puntata con Matteo Renzi, Fedez e Davide Marra tornano su YouTube per annunciare la fine della prima stagione

Il nuovo podcast di Fedez e Mr. Marra chiude dopo solo una stagione? No. Ma questo è quello che hanno voluto far credere i due presentatori nell’ultimo video caricato sul canale di Pulp Podcast. Oltre ad un titolo apparentemente inequivocabile “Pulp Podcast chiude i battenti”, il rapper e la sua spalla hanno scelto una copertina in cui si mostrano in pose tristi e disperate. Ma è tutto un bluff, in realtà nell’ultima puntata della prima stagione del podcast, Federico Lucia e Davide Marra hanno semplicemente tirato le somme di questo primo anno, specificando che la pausa riguarderà solo i mesi di luglio e agosto.

La gaffe su Muschio Selvaggio

Il breve video, circa 20 minuti in confronto alle due ore solite, si apre con una gaffe di Fedez che confonde il suo nuovo podcast con la sua vecchia esperienza al microfono: «È un video in cui vogliamo tirare le somme di questa prima stagione di Muschio», accortosi dell’errore il rapper scoppia a ridere «Ho detto Muschio?». Ma una volta tirato in ballo l’argomento Muschio Selvaggio, Fedez non manca di lanciare una nuova stoccata al suo vecchio amico e co-presentatore, Luis Sal: «Devo ringraziare Davide Marra, perché venivo dall’esperienza di un podcast in cui dovevo sobbarcarmi quasi tutto io», rimarcando uno dei motivi che hanno portato alla scissione e alla battaglia legale intorno a Muschio Selvaggio.

Il nuovo piano in abbonamento

A discapito di quanto scritto nel titolo, Pulp Podcast non chiude affatto, anzi, raddoppia. Fedez e Marra annunciano infatti che inizieranno a pubblicare puntate riservate agli abbonati, ossia una funzione di YouTube che permette ai canali di guadagnare direttamente dagli utenti piuttosto che dalle pubblicità. L’obiettivo del podcast, dicono i due: «È rendersi indipendenti e non avere padroni». L’indipendenza e la libertà del podcast sono però costata alcune grane dal punto di vista legale: «Molti episodi hanno avuto conseguenze legali, specialmente per me. Abbiamo delle querele perché ogni tanto mi lascio andare» aggiunge Fedez.