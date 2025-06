I miglioramenti dell’inglese di Matteo Renzi: «Dear Fedez, F*** You». E su bin Salman: «Leader visionario» – Il video

Ospite di "Pulp Podcast", Matteo Renzi risponde con ironia alle provocazioni di Fedez e difende il suo rapporto con l'Arabia Saudita: «Bin Salman è un leader chiave per il Medio Oriente». E rilancia: «Berlusconi? Il vero influencer della politica».

Matteo Renzi, non le manda a dire a Fedez. Il leader di Italia Viva è stato ospite dell’ultima puntata di “Pulp Podcast”, il video podcast condotta proprio da Federico Lucia e Davide Marra. Tra i tanti temi discussi, i conduttori hanno ricordato al senatore i suoi vecchi inciampi sull’inglese. Renzi, pur riconoscendo le sue lacune, afferma di esser migliorato molto negli ultimi anni tanto da poter elegantemente mandare a quel paese Fedez: «Thanks so much for your kind invitation, but my answers, very elegant, is: dear Fedez, Fuc* You».

Il rapporto con l’Arabia Saudita

Incalzato dalla domanda di Fedez, Renzi è ritornato anche sul controverso rapporto con l’Arabia Saudita e bin Salman: «Lo considero un leader visionario. Credo che solo nelle ultime settimane ci si è resi conto del ruolo determinate di bin Salman per stabilizzare il Medio Oriente». E sulle accuse di essere pagato da un governo straniero: «Se mettiamo la legge che i parlamentari non possono fare altri lavori, io sono d’accordissimo, ma la mia richiesta è che valga per tutti». E aggiunge: «Nei paesi in cui non ci sono diritti, tutto ciò che viene a incoraggiare chi sta portando diritti è positivo. Dopodiché non è il mio paese, io ho un modello di diritti diverso».

Il politico influencer

Anche nell’intervista a “Pulp podcast”, Renzi non ha nascosto ancora una volta la grande ammirazione per Silvio Berlusconi: «Il più grande influencer dal punto di vista della comunicazione politica non sono né io né Giorgia (Meloni, ndr): è Silvio Berlusconi» con tanto di imitazione del famoso: «Mi consenta». Ma poi aggiunge: «Come Presidente del Consiglio io ho utilizzato Twitter in modo assolutamente disinvolto, persino scanzonato. Ma lo utilizzavo anche per comunicare le riforme, facevo le riforme e cercavo di raccontarle. La Meloni quali riforme ha fatto fino ad oggi?».