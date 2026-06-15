G7, Macron posta l’arrivo di Giorgia Meloni con la canzone Felicità di Al Bano e Romina – Il video

La dedica del leader francese al saluto con la premier a Evian

«È un bicchiere di vino con un panino, la felicità». Sicuramente la cena dei leader del G7 a Evian sarà stata un po’ più sofisticata ma il presidente Emmanuel Macron ha deciso di sorprendere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando il suo arrivo con il sottofondo della nota canzone di Al Bano e Romina “Felicità“. Le immagini dell’arrivo della premier, accolta dallo stesso Macron e dalla consorte Brigitte, è stato postato sia sul profilo Instagram del presidente della Repubblica francese, sia su quello del G7 di Evian.

«C’è poco da essere felici!! Glielo dice un’italiana», è uno dei commenti più apprezzati. C’è chi apprezza la scelta musicale e chi è un po’ più malizioso: «Presidente, se è una presa per i fondelli alla Meloni la scelta è epica».