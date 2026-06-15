Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
ESTERIAl BanoBrigitte MacronEmmanuel MacronFranciaG7Giorgia MeloniVideo

G7, Macron posta l’arrivo di Giorgia Meloni con la canzone Felicità di Al Bano e Romina – Il video

15 Giugno 2026 - 23:33 Alba Romano
La dedica del leader francese al saluto con la premier a Evian
Google Preferred Site

«È un bicchiere di vino con un panino, la felicità». Sicuramente la cena dei leader del G7 a Evian sarà stata un po’ più sofisticata ma il presidente Emmanuel Macron ha deciso di sorprendere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando il suo arrivo con il sottofondo della nota canzone di Al Bano e Romina Felicità“. Le immagini dell’arrivo della premier, accolta dallo stesso Macron e dalla consorte Brigitte, è stato postato sia sul profilo Instagram del presidente della Repubblica francese, sia su quello del G7 di Evian.

«C’è poco da essere felici!! Glielo dice un’italiana», è uno dei commenti più apprezzati. C’è chi apprezza la scelta musicale e chi è un po’ più malizioso: «Presidente, se è una presa per i fondelli alla Meloni la scelta è epica».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Fa bungee jumping da un ponte, ma l’imbracatura non è agganciata: morta una 21enne. L’errore fatale e il salto nel vuoto da 30 metri – Il video

2.

Scontro in volo tra due elicotteri a Rio de Janeiro, muore il cantante americano Oliver Tree: era in volo per il tour – Il video

3.

Trump furioso contro Netanyahu: «Non ha un caz*o di giudizio, ha fatto tardare la firma dell’accordo con l’Iran»

4.

Usa-Iran, c’è l’accordo. Lo annuncia il primo ministro del Pakistan su X. Trump conferma: «Stretto di Hormuz riaperto, che il petrolio scorra» – La diretta

5.

Putin chiama Trump per il compleanno: la telefonata di 55 minuti, poi la mezz’ora con Zelensky. Le richieste a Mosca e il punto sull’Iran