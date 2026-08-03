Lo show a teatro di Amanda Knox e l’orrore della famiglia di Meredith Kercher: «Allibiti»

A teatro a Edimbrugo con Carwheel, ovvero "Capriola"

Dopo 19 anni Amanda Knox, americana di Seattle (oggi 39enne), torna a raccontare la storia del suo coinvolgimento nelle indagini sull’omicidio di Meredith Kercher. E lo fa con uno spettacolo teatrale comico che la porterà nei prossimi giorni sul palco del Fringe Festival di Edimburgo. Arrestata, processata, condannata e alla fine, certo, assolta. «Credo che Meredith apprezzerebbe», dice. Protesta, sdegnata, la famiglia di Meredith, che fu uccisa: «Siamo allibiti».

Lo spettacolo a teatro di Amanda Knox

Lo spettacolo si chiama Cartwheel, ovvero “capriola”: E parla dell’iter processuale che ha affrontato in Italia da quando fu accusata insieme al fidanzato italiano Raffaele Sollecito di aver partecipato all’omicidio di Kercher, con cui condivideva l’appartamento a Perugia nel novembre 2007. In un’intervista al Telegraph Knox ha spiegato che vuole così raccontare ai suoi due figli quell’esperienza. Amanda fece una capriola quando è stata interrogata dagli inquirenti. Ma lei smentì la circostanza. «Credo che Meredith apprezzerebbe questo mio spettacolo comico, lei era una ragazza intelligente e raffinata ma era anche divertente e giocherellona. Ascoltavamo musica insieme e uscivamo a ballare. Le piaceva divertirsi».

Da tragedia a show

Nel testo, spiega Knox, «faccio battute sul modo in cui sono stata demonizzata ma non scherzo sul delitto che resta per me una linea invalicabile». Ma i fratelli di Meredith, ascoltati dal Corriere della Sera insieme all’avvocato Francesco Maresca, non gradiscono: «È l’ennesima iniziativa inopportuna lesiva della memoria di Meredith. Sono allibito, così come sono allibiti i familiari di questa povera ragazza che hanno affrontato la loro tragedia in modo estremamente dignitoso. Amanda Knox invece da quasi vent’anni cavalca questa storia dolorosa e ciclicamente inventa qualcosa che serve solo a riaprire la ferita».

La serie tv

Amanda, insieme al marito e a Monica Lewinsky, l’ex stagista della Casa Bianca protagonista nel 1995 dello scandalo Sexgate, ha prodotto una serie tv in otto episodi sulla sua storia giudiziaria. «Non ho mai avuto la possibilità di parlare con i familiari di Meredith. Loro credono che io sia colpevole, a me piacerebbe avere un dialogo con loro», ha detto Knox. «Non ci sarà mai alcun dialogo» taglia corto l’avvocato Maresca riportando il pensiero della famiglia Kercher. Lei e Sollecito sono stati condannati in primo grado rispettivamente a 26 e 25 anni, poi assolti e scarcerati in Appello. La Cassazione ordinò un nuovo processo. L’appello bis si celebrò a Firenze e condannò nuovamente i due imputati. Nel 2015 la Cassazione diede l’assoluzione per mancanza di prove e per i troppi errori nelle indagini.

Rudy Guede

Per la morte di Meredith l’unico condannato è Rudy Guede: 16 anni in abbreviato per omicidio e violenza sessuale in concorso con ignoti. Ha finito di scontare la pena nel 2021.