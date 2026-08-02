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Giovanni Allevi, lo sfogo sulla malattia: «Il caldo estivo aumenta il mio dolore e la stanchezza»

02 Agosto 2026 - 11:30 Alba Romano
giovanni allevi malattia
giovanni allevi malattia
Il pianista torna a parlare della battaglia contro il mieloma multiplo: «Sto facendo tutto il possibile»
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«Spero che arrivi l’autunno quanto prima. Il caldo estivo aumenta la percezione del mio dolore e la spossatezza». Sono le parole di sfogo che il noto compositore Giovanni Allevi ha affidato a un post sui social tornando a parlare della malattia di cui soffre, il mieloma multiplo. L’artista soffre, infatti, di un tumore raro del midollo osseo che colpisce le plasmacellule responsabili della produzione di anticorpi. E le alte temperature estive le vive come un vero e proprio incubo perché aggravano i sintomi con cui convive da tempo.

«Sto facendo sport, ma mi sembra di essere fermo»

Giovanni Allevi aveva annunciato la malattia nel giugno 2022. Nel post social racconta di continuare a impegnarsi ogni giorno per affrontare la malattia, seguendo una routine fatta di esercizio fisico e attenzione allo stile di vita, ma che il caldo aumenta il senso di stanchezza. «Sto facendo tutto il possibile, lo stretching, la camminata veloce, sto curando l’alimentazione», afferma il pianista. «Eppure mi sembra a volte di essere fermo, di non avere alcun potere sul mio corpo. Mando un abbraccio a tutte le persone che stanno lottando! Facciamoci forza», ha aggiunto. L’artista è rimasto fermo per due anni a causa della malattia per poi tornare a suonare e a girare per l’Italia a partire dal 2024.

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