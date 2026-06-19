Gestaccio in diretta del conduttore di RaiNews, l’azienda avvia una valutazione – Il video

Alessandro Baracchini, pensando di non essere più in onda, si è lasciato andare per protestare contro la regia

È diventato virale il video del giornalista Alessandro Baracchini andato in onda in diretta su RaiNews 24. Il giornalista conducendo il tg ha quando ha cercato di bloccare la sigla per dare le ultime notizie ma non ha fatto in tempo: partita la sigla, lui ha reagito con un gestaccio, pensando di non essere più collegato. Per questo il conduttore dell’edizione delle 12 del Tg è stato convocato dal direttore Federico Zurzolo, «interessato per un chiarimento sull’accaduto» riferisce una nota della Rai. L’Azienda e la Direzione di RaiNews24 hanno avviato le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste.