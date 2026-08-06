Spin Time, niente acquisizione del Comune di Roma. L’amarezza di Gualtieri e degli attivisti
Le speranze per lo Spin Time si fanno sempre più ridotte. La trattativa per l’acquisto dello stabile da parte del Comune di Roma è andata male e l’ipotesi di acquisizione pubblica è ufficialmente saltata per ora. Dopo il punto in Prefettura e il tavolo in Campidoglio, i rappresentanti dell’immobile occupato e ora in presidio permanente in strada da più di una settimana hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. L’Agi però riferisce che Paolo Perrini, considerato il cuore pulsante e presidente di Spin Time, si è allontanato in lacrime. Silenzio assoluto anche da parte delle istituzioni: il sindaco Roberto Gualtieri è salito direttamente in auto senza rispondere alle domande dei giornalisti che lo attendevano all’uscita.
Perché è saltato il tavolo con la proprietà dello stabile
A quanto si apprende, la proprietà avrebbe posto il veto all’accordo ponte che doveva consentire il rientro graduale degli occupanti nello stabile, in attesa della definizione della cessione. La notizia è stata comunicata poco fa dai militanti alle persone davanti al palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme, dove prosegue il presidio permanente.