Spin Time, niente acquisizione del Comune di Roma. L’amarezza di Gualtieri e degli attivisti

Salta la strada dell'acquisto pubblico e il futuro dello stabile occupato si fa sempre più incerto

Le speranze per lo Spin Time si fanno sempre più ridotte. La trattativa per l’acquisto dello stabile da parte del Comune di Roma è andata male e l’ipotesi di acquisizione pubblica è ufficialmente saltata per ora. Dopo il punto in Prefettura e il tavolo in Campidoglio, i rappresentanti dell’immobile occupato e ora in presidio permanente in strada da più di una settimana hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. L’Agi però riferisce che Paolo Perrini, considerato il cuore pulsante e presidente di Spin Time, si è allontanato in lacrime. Silenzio assoluto anche da parte delle istituzioni: il sindaco Roberto Gualtieri è salito direttamente in auto senza rispondere alle domande dei giornalisti che lo attendevano all’uscita.

Perché è saltato il tavolo con la proprietà dello stabile

A quanto si apprende, la proprietà avrebbe posto il veto all’accordo ponte che doveva consentire il rientro graduale degli occupanti nello stabile, in attesa della definizione della cessione. La notizia è stata comunicata poco fa dai militanti alle persone davanti al palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme, dove prosegue il presidio permanente.