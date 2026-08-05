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Il secondo matrimonio di Guido Crosetto: la cerimonia in Provenza senza politici

05 Agosto 2026 - 08:53 Alba Romano
guido crosetto gaia saponaro matrimonio
guido crosetto gaia saponaro matrimonio
Dopo la cerimonia civile, quella in chiesa
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Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è sposato con Gaia Saponaro. Senza politici. Anche se la notizia era stata data da Giorgia Meloni a Sergio Mattarella durante un pranzo al Quirinale con tanto di brindisi augurale. Alle nozze esclusive sono state invitate 50 persone, racconta il Messaggero. La location è stata la Provenza e la cerimonia si è svolta a luglio in una piccola chiesa di campagna. Crosetto era vestito con un abito in colore avorio e lo accompagnava la madre. Anche la sposa aveva un vestito bianco. I due stanno insieme da 20 anni e hanno due figli.

La cerimonia in Provenza

11 anni fa Crosetto e Saponaro si erano sposati con rito civile. A officiare l’allora sindaco di Roma Ignazio Marino, mentre Meloni era testimone. Lo scambio di anelli è avvenuto sull’altare. Tra i presenti Enrico Brignano e la moglie, la conduttrice e attrice Flora Canto. 24 ore dopo Crosetto era già al lavoro, nel suo ufficio al ministero della Difesa.

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