Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFIFAImmigrazioneIncidenti aerei
ATTUALITÀBambiniEmilia-RomagnaInchiesteParma

La chiamata di una bimba di 8 anni al 118: «Sono a casa da sola e ho fame». I familiari denunciati per abbandono di minore

04 Agosto 2026 - 12:38 Alba Romano
carabinieri generica
carabinieri generica
È successo in un comune in provincia di Parma. La piccola è stata affidata agli assistenti sociali
Google Preferred Site

«Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c’è niente da mangiare». A parlare è una bambina di otto anni residente in provincia di Parma, che nei giorni scorsi ha chiamato il centralino del 118. Dopo questa chiamata, la centrale operativa ha immediatamente avvertito i carabinieri e il personale sanitario, che hanno trovato la bambina da sola in casa, senza la presenza di un adulto da ormai diverse ore e soprattutto senza cibo a disposizione.

L’intervento degli assistenti sociali

I soccorritori del 118 e i carabinieri hanno tranquillizzato e preso in custodia la bambina, che è stata poi trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Parallelamente, è stata attivata anche la rete di tutela per i minori, con gli assistenti sociali hanno preso in carico la bambina per garantirle un supporto psicologico e una collocazione sicura.

Denunciati i familiari

Dopo aver messo in sicurezza la bambina, i carabinieri hanno avviato gli approfondimenti necessari per chiarire eventuali responsabilità da parte degli adulti che avrebbero dovuto vigilare su di lei. Al termine degli accertamenti, alcuni componenti del nucleo familiare sono stati denunciati per il reato di abbandono di minore.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caldo estremo, oggi 25 città da bollino rosso. Quando finirà la quarta ondata?

2.

Del Vecchio con i fiori per la ex al San Raffaele: il ricovero, la battaglia legale per la figlia e il giallo sulla notte in ospedale

3.

Cassazione: legittimo il licenziamento del prof che scioperava contro il Green pass

4.

Chi era Federico Venco, il motociclista investito e ucciso per avere soccorso una sconosciuta in strada

5.

Chi sono le 6 vittime dell’incidente sulla statale Terni-Rieti. La procura indaga per omicidio stradale plurimo

leggi anche
formaggi a latte crudo ok
SALUTE

Formaggi a latte crudo, l’allarme dell’Iss: «Nei bambini sotto i 5 anni assunzione assolutamente sconsigliata»

Di Cecilia Dardana
burqa scuola
POLITICA

La Garante per l’Infanzia appoggia l’idea di Valditara: «Il burqa è un dispositivo violento, stia fuori delle scuole»

Di Roberta Brodini
latte crudo pericoli formaggi quali pastorizzazione bollitura
ATTUALITÀ

Latte crudo e formaggio: i rischi, la pastorizzazione, la bollitura e i prodotti sicuri

Di Alessandro D’Amato
Giovanni Battista Maestri
ATTUALITÀ

È morto Mattia Maestri, aveva 13 anni: da nove anni in stato vegetativo per un formaggio contaminato

Di Francesca Milano