La chiamata di una bimba di 8 anni al 118: «Sono a casa da sola e ho fame». I familiari denunciati per abbandono di minore

È successo in un comune in provincia di Parma. La piccola è stata affidata agli assistenti sociali

«Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c’è niente da mangiare». A parlare è una bambina di otto anni residente in provincia di Parma, che nei giorni scorsi ha chiamato il centralino del 118. Dopo questa chiamata, la centrale operativa ha immediatamente avvertito i carabinieri e il personale sanitario, che hanno trovato la bambina da sola in casa, senza la presenza di un adulto da ormai diverse ore e soprattutto senza cibo a disposizione.

L’intervento degli assistenti sociali

I soccorritori del 118 e i carabinieri hanno tranquillizzato e preso in custodia la bambina, che è stata poi trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Parallelamente, è stata attivata anche la rete di tutela per i minori, con gli assistenti sociali hanno preso in carico la bambina per garantirle un supporto psicologico e una collocazione sicura.

Denunciati i familiari

Dopo aver messo in sicurezza la bambina, i carabinieri hanno avviato gli approfondimenti necessari per chiarire eventuali responsabilità da parte degli adulti che avrebbero dovuto vigilare su di lei. Al termine degli accertamenti, alcuni componenti del nucleo familiare sono stati denunciati per il reato di abbandono di minore.