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Raz Degan finisce a processo, la lite con l’elettricista dopo i lavori al suo trullo di Ostuni: «È accusato di violenza privata»

24 Giugno 2026 - 21:53 Alba Romano
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L'attore dovrà rispondere anche di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni» davanti ai giudici del tribunale di Brindisi. L'udienza è fissata per il prossimo 2 ottobre
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«Violenza privata» ed «esercizio arbitrario delle proprie ragioni» sono le accuse nei confronti di Raz Degan, per il quale il tribunale di Brindisi ha disposto il rinvio a giudizio all’esito dell’udienza predibattimentale. L’attore dovrà comparire davanti ai giudici il 2 ottobre prossimo. La presunta vittima, un elettricista che aveva svolto alcuni lavori nel trullo di proprietà di Degan nelle campagne tra Ostuni e Cisternino, si è costituita parte civile ed è assistita dall’avvocato Pierpaolo Argentiero.

Perché Raz Degan è stato rinviato a giudizio

Secondo la ricostruzione contenuta nell’accusa, i fatti risalirebbero al 31 luglio 2024, quando sarebbe scoppiata una discussione tra l’attore e l’artigiano in merito all’installazione e alla configurazione di un sistema di allarme. L’elettricista – scrive il Quotidiano di Puglia – avrebbe dichiarato di non essere in grado di portare a termine l’intervento richiesto. Sempre secondo quanto denunciato dalla persona offesa, al termine del confronto Degan avrebbe preso il telefono cellulare e le chiavi dell’auto dell’uomo, impedendogli di allontanarsi. L’artigiano avrebbe poi accusato un malore e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del 118, per poi presentare denuncia.

La lite al tribunale di Brindisi

La vicenda è quindi arrivata davanti al tribunale: Degan, conosciuto per la sua carriera nel mondo della moda e del cinema e per la vittoria dell’edizione 2017 de L’isola dei famosi, sarà assistito dall’avvocato Francesco Bianco del foro di Brindisi e potrà fornire la propria versione dei fatti davanti al giudice monocratico nella prima udienza fissata per inizio ottobre.

Foto copertina: ANSA/ UFFICIO STAMPA | Un foto di scena tratta dalla Docuserie “Raz & the Tribe”, 3 giugno 2018

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