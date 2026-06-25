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Francesca Fagnani al posto di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?

25 Giugno 2026 - 09:15 Alba Romano
federica sciarelli francesca fagnani chi l'ha visto 1
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La conduttrice di Belve in pole position. Poi Costamagna
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Le riflessioni della Rai su chi può raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? portano a Francesca Fagnani. Sciarelli «sta ragionando con l’azienda» sul suo futuro professionale e «sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni», probabilmente degli speciali ad hoc, tali da rendere meno pressante l’impegno della giornalista che compirà 68 anni a ottobre. La conduttrice di Belve è la prima della lista, se non fosse per i numerosi problemi che si verrebbero a creare se dovesse mollare le redini del talk a base di interviste in onda su Rai2.

Sciarelli e Fagnani

C’è anche da dirimere la grana di Disney+, che ha comprato i diritti per la ritrasmissione in streaming di Belve. Ci sono anche altri nomi sul tavolo, fa sapere Repubblica: da Eleonora Daniele a Luisella Costamagna, passando per Pino Rinaldi, esperto di crime. Intanto c’è anche chi si lamenta perché nei palinsesti non c’è. Stefano Massini, Gianrico Carofiglio, Stefano Bollani sono gli ultimi conduttori espulsi dai palinsesti su preciso input della destra.

Stefano Massini

Tra i più arrabbiati c’è Massini. «Questa è una forma di cecchinaggio politico», si è sfogato ieri. «Il concetto è che semplicemente Massini non è dei nostri, Massini si fa fuori, Massini non deve esistere più, capito? Il meccanismo è questo». Spiegato pure sui social: «La nostra Riserva Indiana chiude. Anzi no, per l’esattezza viene chiusa», ha scritto. «Dopo circa 70 puntate in cui abbiamo ospitato quello che si muove di più interessante e diverso nella scena musicale italiana, la Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare. Silenzio totale, e vattene via».

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