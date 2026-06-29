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Temptation Island, Giovanni va in giro con il carretto delle brioche. Un indizio sulla fine della storia con Sabrina? – Il video

29 Giugno 2026 - 17:47 Alba Romano
Il concorrente siciliano sorpreso di nuovo a fare l'ambulante
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Nella prima puntata li abbiamo visti litigare a distanza, uno nel villaggio dei fidanzati e l’altra nel villaggio delle fidanzate. Sono Giovanni e Sabrina, i due concorrenti siciliani di Temptation Island a cui è stato dedicato molto spazio la scorsa settimana durante il programma. Al centro del conflitto c’è da una parte una “distrazione” di lei, dall’altra il lavoro di lui, che ha 31 anni e fa l’ambulante a Catania. «Non è un lavoro vero», ha detto più volte lei, 23 anni, per criticarlo.

E mentre si aspettano gli sviluppi della relazione tra i due (ma anche di eventuali altre relazioni che potrebbero nascere nei due villaggi durante il programma), sui social è diventato virale un video in cui Giovanni è tornato in Sicilia dal suo amato carretto delle brioche. Nel video compare lui che spalma crema di cioccolato nelle brioche.

La prima puntata è terminata lasciando gli spettatori col fiato sospeso: Giovanni ha chiesto il falò di confronto con la fidanzata, che intanto si era molto avvicinata a uno dei single del villaggio. Mercoledì 1° luglio si scoprirà come è andata.

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