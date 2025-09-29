Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni. L’annuncio del conduttore di Temptation Island: «È da un po’…»

«Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene», spiega lui. E lei sui social comunica la decisione presa di comune accordo

Il conduttore Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni. La notizia è stata data da entrambi su Instagram: una storia semplice, con scritta bianca su sfondo nero. «È da un po’…dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene». Pamela Camassa, showgirl seguita dallo stesso management dell’oramai ex compagno, ha aggiunto: «Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene».

Le parole di Bisciglia a giugno: «Siamo solidi perché siamo una coppia ironica e giocosa. Sappiamo prenderci in giro»

«Qualche tentatrice potrebbe essere il mio tipo – aveva detto questo giugno Bisciglia a Chi – ma la mia realtà è Pamela Camassa. Lei mi segnala i single che le piacciono di più. Siamo solidi perché siamo una coppia ironica e giocosa. Sappiamo prenderci in giro». La coppia non ha mai avuto figli. In un’intervista nel 2020 Camassa dichiarò: «Filippo me lo chiede da qualche anno. Lui adora i bambini e sarebbe davvero un bravo papà. Fino ad oggi sono stata io a non volerne perché non penso possa essere il momento giusto».