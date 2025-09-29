I Simpson 2: Disney annuncia il sequel dopo un’attesa durata quasi 20 anni. L’indizio con Homer

Uscirà nelle sale il 23 luglio 2027. E sarà prodotto da Disney con 20th Century

Oltre ai primi dettagli sul nuovo Speciale Halloween de I Simpson, Disney ha annunciato il ritorno di Marge, Homer, Bart, Lisa e Maggie sul grande schermo: I Simpson 2 uscirà il 23 luglio 2027. E il film d’animazione sarà prodotto da Disney con 20th Century. Un disegno che mira a sostituito al vuoto lasciato dalla Marvel.

Simpson, una serie arrivata fino alla 40esima stagione (per ora)

I Simpson, creati da Matt Groening, sono la serie animata e sitcom televisiva più longeva della storia della tv. Sicuramente sarà trasmessa fino alla sua 40esima stagione, che andrà in onda negli Usa tra il 2028 e il 2029. Ambientata a Springfield il primo film uscì nel luglio 2007, sbancando con 536 milioni di dollari al botteghino globale davanti a un budget speso di appena 75 milioni di dollari. Fu diretto dal veterano della serie David Silverman. Disney e 20th Century Fox per ora tengono le bocche cucite per la trama del sequel. Ma è stato condiviso un poster teaser su Instagram con l’iconica ciambella rosa e lo slogan giocoso “Homer torna per il bis“, suggerendo che il papà sarà ancora una volta al centro della storia.

