Il creatore dei Simpson ironizza sulle false profezie: «Musk si schianterà su Marte e Fox News sarà cancellata» – Il video

Commentando la bufala sulla kiss cam dei Coldplay prevista dai Simpson: «Chi può essere così stupido?»

Matt Groening, creatore dei Simpson, ha scherzato durante il panel dedicato alla celebre serie animata al Comic-Con di San Diego. Accanto ai produttori Matt Selman, Mike Price e al team creativo, Groening ha colto l’occasione per prendere in giro le sempre più diffuse bufale secondo cui i Simpson avrebbero previsto eventi reali, proponendo a sua volta alcune nuove altrettanto assurde, ma pungenti sul piano politico nel contesto americano.

Nel suo intervento, tenuto sabato 26 luglio, Groening ha proposto con ironia la finta profezia che vede Elon Musk primo uomo ad atterrare su Marte: «Si schianterà», ha detto, ma continuerà a inviare messaggi radio dichiarandosi abbandonato per sempre. Un’altra finta profezia vede gli Stati Uniti restituire la Statua della Libertà alla Francia, riscoprendo così «il significato della parola Libertà». Infine, Groening lancia anche una provocazione politica, raccontando che saranno i bambini americani a liberare i genitori repubblicani dal culto del MAGA di Donald Trump. Come? Prendendo il telecomando dei televisori di casa per cancellare Fox News dall’elenco dei canali.

Durante l’incontro, Selman ha commentato la falsa predizione della kiss cam durante il concerto dei Coldplay, un episodio mai andato in onda, ma spacciato online come autentico grazie all’uso dell’AI. «Chi può essere così stupido?» ha detto il produttore, sottolineando come sia bastato un meme per convincere milioni di persone.

Video e copertina da @monkeymanwebpage (TikTok)