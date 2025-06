Marge Simpson è morta? La scena sulla nuvola nell’ultima puntata e l’ansia dei fan negli Usa

L'episodio "Estranger Things" del cartone lascia intendere che il celebre personaggio della moglie di Homer sia passata a miglior vita. Ma lo showrunner smentisce

Marge Simpson è morta? È questa la domanda che si stanno facendo milioni di spettatori dei Simpson che hanno guardato l’ultima puntata della 36esima stagione, andata in onda il 23 giugno negli Stati Uniti. In un salto temporale di 35 anni nel futuro, il celebre personaggio dalla voce nasale e i capelli blu è assente. Nessun funerale, nessuna scena esplicita. Solo i ricordi dei tre figli – ormai diventati adulti – e di un Homer invecchiato, che ascolta con malinconia vecchi messaggi vocali della moglie. E alla fine della puntata, eccola che compare: con i suoi capelli blu, seduta su una nuvola, mentre guarda verso il basso con un sorriso.

Il finale della 36esima stagione

L’episodio, intitolato Estranger Things, è quello che chiude la 36esima e finora ultima stagione dei Simpson. Tutto si svolge nella Springfield del futuro, dove Bart — ormai cinquantenne e divorziato — scopre che le sue scelte di vita sono state influenzate da un intervento cerebrale subito in gioventù. Nel corso della puntata, si intuisce che Marge non c’è più da tempo: Lisa – che nel frattempo ha fatto carriera ed è una dirigente della Nba – ne parla al passato, la piccola Maggie — diventata cantante — le dedica un brano, mentre Homer conserva i suoi messaggi come fossero reliquie di un’altra epoca.

La smentita dello showrunner

L’ambiguità è voluta. Nessuno dice chiaramente che Marge è morta, ma le parole degli altri componenti della famiglia Simpson lasciano poco spazio all’interpretazione. Non è la prima volta che gli autori della serie sperimentano un salto nel futuro della famiglia più gialla della storia della televisione, ma mai era stata messa al centro di una puntata la morte di un personaggio chiave. «Se Marge fosse davvero morta, Homer avrebbe detto qualcosa», ha scritto sui social lo showrunner Matt Selman, provando a placare gli animi dei fan.