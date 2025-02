Il falso video dei Simpson che avrebbe predetto la morte di Papa Francesco nel 2025

I personaggi del video in oggetto non rispettano i canoni del disegno dei Simpson

Circola un video che mostra alcuni fotogrammi di una presunta puntata dei Simpson in cui verrebbe predetta la morte di Papa Francesco nel 2025. Tuttavia, non esistono corrispondenze con alcun episodio della serie. Inoltre, le immagini risultano generate tramite Intelligenza Artificiale. Non è la prima bufala diffusa in questo periodo sfruttando I Simpson e il ricovero di Papa Francesco (ne parliamo qui).

Per chi ha fretta:

Diverse condivisioni continuano a proporre la narrazione dei Simpson che avrebbero predetto la morte di papa Francesco nel 2025.

I finti fotogrammi risultano realizzati mediante l’Intelligenza artificiale.

Molte delle scene ritraggono personaggi disegnati in maniera sbagliata rispetto alla serie TV.

Analisi

Le condivisioni sui Simpson che avrebbero predetto la morte di papa Francesco nel 2025 si presentano nel seguente modo:

I Simpson dicevano che nel 2025 il Papa ci lascia le penne!!!

I finti fotogrammi dei Simpson

Ci eravamo occupati di una narrazione simile in un articolo precedente. I personaggi del video in oggetto non rispettano i canoni del disegno dei Simpson. Come vediamo anche nell’anteprima personaggi come quello di Lisa Simpson sono palesemente diversi allo stile originale. In certi casi Lisa viene persino “clonata”, le scritte contengono errori di scrittura evidenti e il conduttore televisivo della serie risulta generato in maniera del tutto scorretta.

Anche diverse location citate palesemente non corrispondono e appaiono riprodotte sulla base di prompt generici, come quando si parla della fumata nera nella «Cappella Sistina» e viene mostrata una casetta generica col camino sul tetto:

Facendo una ricerca inversa è possibile risalire alle prime pubblicazioni su canali Tik Tok in lingua spagnola. Molto probabilmente si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ispirato alle condizioni critiche di salute in cui si trova attualmente il Pontefice.

Conclusioni

Non risultano puntate di Simpson nelle quali verrebbe predetta la morte di papa Francesco nel 2025. I fotogrammi della clip in oggetto sono stati prodotti mediante Intelligenza artificiale.

