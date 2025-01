I Simpson non hanno predetto gli incendi di Los Angeles

Circolano diversi video, generati con l'AI o creati ritagliando scene da diverse puntate che non parlano di Los Angeles

Circolano dei video con i quali si sostiene che i Simpson avrebbero predetto gli incendi di Los Angeles. Una delle clip è stata generata con l’AI, dunque falsa in partenza. In un altro video si vede il fuoco avanzare verso la città, la famiglia Simpson che apre la porta trovandosi di fronte una Springfield devastata dalle fiamme e infine la celebre scritta della città distrutta dal fuoco. L’intera scena risulta essere artefatta e manipolata.

Per chi ha fretta

Circolano due video, uno generato con l’AI e un altro montato con diverse puntate non collegabili tra di loro.

La clip con le puntate riprende episodi di diverse stagioni passate che non parlano mai di Los Angeles.

Analisi

La narrazione circola via Facebook condividendo un video tratto da Youtube:

Si tratta di un video short pubblicato su Youtube contenente, oltre alle immagini del cartone animato, anche scene false associate agli incendi di Los Angeles come la scritta “Hollywood” in fiamme (ne parliamo qui).

Le stesse scene vengono condivise via Instagram:

Circola, inoltre, un altro video contenente immagini generate tramite l’Intelligenza Artificiale. Nella clip si parla dell’episodio 12 della serie 18 intitolata “Little Big Girl”.

La puntata 12 della stagione 18

Esiste una puntata 12 della stagione 18 che raffigura un incendio, ma questo riguarda solo ed esclusivamente la città dei Simpson, ossia Springfield, non Los Angeles. Nel riassunto della puntata, leggiamo che Smithers prende fuoco e chiede aiuto a Burns. La scena è la stessa presente in un video Youtube usato per associare la puntata agli incendi in Cile nel 2023:

Nelle scene precedenti, notiamo il percorso dell’incendio che parte dall’esterno di Springfield verso la città:

Si tratta dello stesso fotogramma usato nel video short Youtube:

La puntata della Bibbia

Lo short Youtube risulta un insieme di scene prese da diverse puntate. Oltre alla numero 12 della stagione 18, la scena della famiglia americana che apre le porte trovandosi di fronte un’inferno proviene dalla puntata 18 della stagione 10 intitolata “Simpsons Bible Stories“. Anche in questo caso riguarda solo Springfield e tutt’altro tema.

La scritta Springfield che ricorda quella di Hollywood

La clip conclude le scene tratte dai Simpson con la scritta Springfield che va in fiamme. Questa segue le narrazioni false della scritta Hollywood bruciata, una falsa notizia come spiegato in un nostro precedente fact-check.

La scena è la stessa della puntata 22 della stagione 13 intitolata “Poppa’s Got a Brand New Badge”. Oltre a riguardare solo Springfield e non Los Angeles, la trama non parla di un incendio, ma di un blackout e di un saccheggio della città da parte dei diversi protagonisti della serie.

Conclusioni

I Simpson non hanno affatto predetto gli incendi a Los Angeles. Oltre alla clip con le immagini generate con l’Intelligenza Artificiale, l’altro video – oggetto di questa verifica – risulta essere un insieme di diverse puntate, tratte da diverse stagioni, collegate tra loro in maniera pretestuosa. Nessuna delle puntate fa riferimento a Los Angeles.

