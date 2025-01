Incendi Los Angeles, le false immagini della scritta Hollywood in fiamme

A smentire le immagini sono le informazioni fornite dai Vigili del Fuoco e dall'organizzazione che tutela la scritta

Mentre Los Angeles affronta una serie di incendi devastanti che minacciano aree come Brentwood e Beverly Hills, sui social media circolano immagini che mostrano la celebre scritta “Hollywood” avvolta dalle fiamme. Tuttavia, queste foto sono false e, in alcuni casi, generate tramite l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Gli incendi non hanno raggiunto l’area della scritta.

Le immagini risultano alterate, alcune generate con l’AI.

Circolano anche dei video generati tramite l’AI.

L’organizzazione che si occupa della scritta smentisce tutte le narrazioni.

Analisi

Di seguito un esempio di immagine false diffusa dagli utenti, sfruttata per promuovere un punto di vista politico riguardo la guerra a Gaza.

Altri, con più immagini, sostengono che la scritta sia andata distrutta:

Gli incendi e la scritta “Hollywood”

A smentire categoricamente la narrazione diffusa tramite le immagini alterate è Jeff Zarrinnam, presidente dell’organizzazione no-profit “Hollywood Sign Trust” che si occupa della conservazione della scritta. «The Hollywood Sign continues to stand tall! Please keep the rest of Los Angeles County in your thoughts, and stay alert if you have to travel around» scrivono il 9 gennaio 2025 dalla pagina Facebook ufficiale dell’organizzazione.

Ulteriori risposte da parte dell’organizzazione arrivano tramite Instagram, dove gli utenti chiedono informazioni sulla scritta. Ecco una storia del 12 gennaio 2025:

Dal sito del dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles è possibile osservare la mappa degli incendi in corso. Di fatto, la scritta si trova molto lontana dalle devastazioni e non risulta affatto colpita.

Di seguito il punto dove si trova la scritta rispetto agli incendi:

I video generati con l’AI

Nell’account Instagram di Gabriele Muccino si riscontra un reel contenente due video, completamente diversi l’uno dall’altro, della scritta “Hollywood” in prossimità delle fiamme:

Di seguito uno screenshot della seconda clip:

Nei video è presente il watermark dell’account Instagram GPTsTurboBot, il quale riporta in maniera trasparente la loro generazione tramite l’Intelligenza Articiciale:

Conclusioni

Le immagini del rogo della scritta di “Hollywood” a Los Angeles non sono vere, ma alterate anche con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. La stessa cosa vale per i video che mostrano l’incendio nei pressi della scritta. La smentita alla narrazione online poteva essere ottenuta grazie alle fonti primarie, come l’organizzazione che se ne occupa e il dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, che ci permettono di geolocalizzare gli incendi rispetto alla scritta.

