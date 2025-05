La bufala della gigantesca anaconda filmata sul Rio delle Amazzoni – Il video

Oltre a non esserci alcun riscontro, nessuno ha rivendicato la paternità della fantomatica "scoperta del secolo"

Sta circolando un video spettacolare che mostra una gigantesca anaconda, probabilmente lunga 200 metri, vista da un elicottero nel Rio delle Amazzoni. Una “scoperta” che ha rapidamente catturato milioni di visualizzazioni online, via social e attraverso diversi siti di informazione. Tuttavia, non si tratta di una scoperta zoologica, bensì dell’ennesima creazione dell’intelligenza artificiale.

Nessuna fonte ufficiale

Il video è apparso online all’inizio di maggio 2025, ma nessuna autorità scientifica o ambientale del Brasile ha confermato l’esistenza di un simile rettile. Non ne parlano neanche i media locali. Inoltre, pare molto strano che una tale “scoperta del secolo” venga diffusa senza indicare l’autore di una clip estremamente corta, di appena 8 secondi. Questo potrebbe farci comprendere come il video potrebbe essere stato generato con l’intelligenza artificiale, o a partire da una semplice immagine statica successivamente animata, per poi essere diffusa senza essere rivendicata da qualcuno.

Cosa non torna nel video

Oltre all’assurdità biologica, ben sapendo che l’anaconda in natura raggiungerebbe al massimo gli 11 metri, ci sono diversi indizi visivi che evidenziano gli errori generativi dell’AI. Ad esempio, il fiume è troppo calmo di fronte a un rettile di quella massa, il quale dovrebbe increspare pesantemente l’acqua.

Anche le luci e i riflessi sono innaturali, troppo lucidi in alcuni punti. Tuttavia, c’è un particolare che non dovrebbe essere ignorato: sul cruscotto dell’elicottero si nota lo schermo di una fotocamera che mostra un’immagine non corrispondente alla scena reale. Ad un certo punto del video, la fotocamera riprenderebbe qualcosa che non viene affatto mostrata di fronte all’elicottero stesso.

Come si creano questi video

Bastano pochi prompt testuali ben costruiti in un sistema come Sora di OpenAI o altri tool generativi per ottenere una clip credibile di una gigantesca anaconda. L’effetto è spettacolare, ma anche ingannevole, come quello nel seguente esempio che abbiamo creato:

Iel caso del video che circola online, è probabile che l’autore abbia fornito un’immagine realistica di un elicottero e di un fiume, aggiungendo poi una figura serpentina, e abbia chiesto all’AI di animarla. Il risultato: una scena convincente a prima vista, ma piena di incongruenze se si guarda con attenzione.