La foto dell’aggressione di un colono israeliano contro due palestinesi disabili è stata generata con l’Intelligenza Artificiale

L'immagine falsa non raffigura affatto la reale "denuncia" fatta dai palestinesi

Circola una presunta foto che testimonierebbe un atto di violenza compiuto da due coloni israeliani contro due donne anziane palestinesi disabili. Uno dei due uomini, con un fucile automatico “teoricamente” appeso alla spalla, viene ripreso mentre getta un liquido addosso a entrambe. C’è un fondo di verità nella vicenda, ma riguarda solo una denuncia contro un colono, mentre la foto risulta generata con l’intelligenza artificiale.

Analisi

Ecco come viene condivisa l’immagine falsa:

PER RIFLETTERE, PRIMA DI ANDARE A NANNA SONO IN PREDA AD UN DELIRIO COLLETTIVO. ODIANO TUTTI E, QUINDI, SONO ODIATI DA TUTTI. QUESTI ESSERI AFFETTI DA DISTURBI DELLA PERSONALITÀ DI TIPO PARANOIDE STANNO FACENDO PRECIPITARE NEL BARATRO ISRAELE CHE È ORAMAI UNO STATO CON UN ATROCE DESTINO AVVERSO GIÀ SEGNATO. NULLA POTRÀ SALVARLO. CHI È CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE STESSO. Nell’immagine 2 coloni aggrediscono dei disabili palestinesi. Sono, inesorabilmente, senza se e senza ma, degli animali subumani, non possono ritenersi esseri degni di fare parte di un consorzio umano civile. Pertanto, vanno estromessi.

Foto falsa per raccontare una denuncia

Di fatto, un colono israeliano è stato accusato di aver aggredito a Hebron due giovani donne palestinesi sorde, Dina e Dunia Jaradat, gettando su di loro un liquido non precisato e causando danni, anch’essi non meglio specificati, a una delle due vittime.

Come si può notare, l’immagine non corrisponde alla narrazione fornita dalla comunità dei sordi palestinesi via Facebook (screenshot sopra riportato). Le donne generate dall’AI appaiono piuttosto anziane, mentre nella denuncia si parla di due giovani. Inoltre, sono rappresentate in carrozzina (per di più con ruote mancanti) sebbene la loro disabilità riguardi l’udito. Infine, il fucile automatico del colono sembra sospeso in aria, poiché manca la cinghia necessaria per sorreggerlo.

Conclusioni

Un colono è stato effettivamente “denunciato” per aver gettato un liquido su due giovani palestinesi sorde, ma la foto diffusa è falsa e generata con l’intelligenza artificiale, minando la credibilità della stessa “denuncia”.

