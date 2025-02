La falsa foto di Netanyahu, Trump e Musk generata con l’AI e l’inutilità di Community Notes

L'immagine presenta i classici errori dell'AI generativa

Diversi media, inclusa l’agenzia italiana ANSA e il TG2, hanno diffuso una foto falsa che ritrae insieme Benjamin Netanyahu, Donald Trump ed Elon Musk. Un’immagine che sarebbe storica e riportata dai maggiori media americani, ma che in realtà è un falso. Si tratta, infatti, di un’immagine generata tramite Intelligenza Artificiale, che, osservandola attentamente, rivela evidenti errori generativi.

Per chi ha fretta

La foto è stata diffusa tramite i social, senza fornire una fonte o l’autore del fantomatico scatto.

Le mani delle persone ritratte sono deformi e le dita sembrano delle code di animali.

Il volto del leader israeliano non è corretto, soprattutto nella dentatura che risulta generata erroneamente dall’AI.

Analisi

Gli account social del Tg2 hanno diffuso l’immagine come se fosse vera:

Anche ANSA pubblica la falsa foto, indicando come fonte il giornalista James Spiro:

Lo stesso James Spiro ha rimosso il post su X chiedendo scusa per l’errore commesso:

La foto viene diffusa come vera anche da account e pagine social:

Perché è falsa

Le mani dei tre protagonisti risultano innaturali, con pollici e indici deformati tanto da sembrare delle code di animali (in particolare l’indice della mano destra di Elon Musk).

Osservando attentamente, i denti di Netanyahu non corrispondono.

L’inutilità di Community Notes

A diffondere la falsa immagine, generata tramite l’Ai, è stato l’utente Yossi Farro in data 3 febbraio 2025. Ad oggi, 5 febbraio 2025, coloro che collaborano con il sistema Community Notes di X stanno ancora discutendo sul da farsi (lo screenshot sottostante è quello di un utente che collabora con il sistema CN di X).

Cosa comporta questa situazione? Che ancora oggi, come verificabile dallo screenshot qui sotto, non viene fornita alcuna nota agli utenti per indicare il contenuto falso del post X:

Conclusioni

L’immagine diffusa via X e poi dai media è stata generata tramite l’Intelligenza Artificiale. Questa, infatti, presenta i tipici errori dell’AI generativa.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.