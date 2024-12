Il falso video delle riserve d’oro del Vaticano creato con l’Intelligenza Artificiale

Lingotti e strutture che si deformano, senza contare il mancato rispetto della prospettiva

Circola il presunto video inedito di una delle riserve d’oro del Vaticano. La scena viene utilizzata al fine di criticare la Chiesa e le sue ricchezze. Nonostante molti credano alla veridicità della clip, c’è chi contesta e ritiene che sia un’opera dell’Intelligenza Artificiale generativa. Non hanno tutti i torti e spieghiamo il perché.

La scena pare registrata attraverso un cellulare e pubblicato come reel su Instagram.

Ci sono diversi elementi che indicano la generazione tramite l’Intelligenza Artificiale.

Ci sono strutture architettoniche e lingotti che si deformano, mentre altri elementi non rispettano la prospettiva.

Analisi

Nel video leggiamo la seguente descrizione:

Video inedito. Questa è solo una parte delle riserve d’oro del Vaticano. Vicino agli ultimo vero ?????

In basso è possibile osservare la firma dell’account Instagram @the.best.videos.web. Il reel risulta pubblicato l’otto ottobre 2024:

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

Il video presenta alcuni errori tipici dell’Intelligenza Artificiale. Uno dei lingotti presenti nei primi fotogrammi risulta deformato per poi diventare “normale” poco dopo. Questo non dipende da un’obiettivo fotografico.

Anche la struttura del fantomatico deposito presenta delle anomalie. Il tetto, dietro una colonna in primo piano, si deforma mentre il video prosegue. Ciò non è possibile che avvenga nella realtà.

Infine, alcuni oggetti vengono rappresentati violando ogni prospettiva. Ad esempio, i lingotti dovrebbero coprire un cavo a terra mentre viene cambiata l’inquadratura, ma l’Intelligenza Artificiale ha preferito “schiacciare” la visuale mantenendo il cavo visibile.

Conclusioni

Il video non risulta affatto inedito e non mostra in alcun modo un deposito delle riserve d’oro del Vaticano. Risultano evidenti gli errori commessi dall’Intelligenza Artificiale generativa.

