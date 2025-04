Decine di bandiere palestinesi ignorate durante il funerale di Papa Francesco? No! Il video è vecchio

I pro Palestina non si rendono conto che mancano le strutture del funerale e i cappellini di Natale indossati da alcuni fedeli

Circola un video, così come alcuni fotogrammi dello stesso, per sostenere che durante il funerale di Papa Francesco siano state sventolate numerose bandiere palestinesi. Secondo la narrazione proposta, la scena attribuita alla celebrazione del 2025 non sarebbe stata inquadrata dalla RAI. In realtà, la clip risale a diversi anni fa.

Per chi ha fretta

Nel video manca la struttura centrale dove è stata posta la bara di Papa Francesco.

La clip risulta ripresa e pubblicata il 25 dicembre 2023.

Alcuni dei fedeli indossano i cappellini rossi di Natale.

Analisi

La scena viene così riportata, tramite un video condiviso via Facebook:

MAI INQUADRATE DALLA ATTENTA REGIA RAI GUARDA: Bandiere palestinesi sono state issate al funerale di Papa Francesco in Vaticano Israele, in particolare, non ha inviato alcuna delegazione ufficiale al funerale.

Circolano anche alcuni fotogrammi del video, così duramente commentati:

BANDIERE PALESTINESI AI FUNERALI DI PAPA FRANCESCO! L’UNICO CHE HA AVUTO PAROLE DI CONDANNA PER LO STATO NAZISTA DI ISRAELE!

Non riguarda il funerale di Papa Francesco

In realtà, il video non è stato registrato durante il funerale di Papa Francesco. La stessa clip lo rivela, in quanto manca la struttura centrale installata per la celebrazione e l’esposizione della bara in Piazza San Pietro.

Ecco uno scatto del funerale, realizzato dal fotografo italiano Riccardo Antimiani (ANSA), dove è presente la struttura (rosso) e assenti gli attivisti pro Plaestina (fucsia).

Video del 2023

La scena risulta ripresa nel dicembre 2023, quando Papa Francesco era ancora in vita.

Un altro video, ripreso da un’angolazione simile, risulta pubblicato in un post X del 25 dicembre 2023. Così come nella clip condivisa nel 2025, si vedono alcuni fedeli con i cappellini rossi di Natale:

Conclusioni

Il video viene condiviso associandolo al funerale di Papa Francesco, ma in realtà riguarda un giorno di Natale del 2023.

