La Casa Bianca ricicla un’altra vecchia foto di Donald Trump per il funerale di Papa Francesco? No! Pubblicata per il compleanno della First Lady

Lo scatto fa parte di una galleria fotografica con gli eventi ritenuti più significativi per fare gli auguri a Melania Trump

La Domenica delle Palme 2025, l’account X ufficiale della Casa Bianca aveva pubblicato un messaggio di auguri da parte del presidente Donald Trump, riciclando una foto insieme alla moglie Melania risalente al 2020. Un “nuovo scatto”, pubblicato il 26 aprile 2025 ancora una volta dallo stesso account ufficiale, è stato segnalato perché identico a una foto del 2022, in cui la coppia viene ritratta all’interno della Cappella Sistina. Si potrebbe pensare che l’account della Casa Bianca sia ricaduto nel riciclo di vecchie immagini in occasione del funerale di Papa Francesco, ma la pubblicazione dello scatto non riguarda quest’ultimo evento.

Per chi ha fretta

La foto è stata pubblicata durante la giornata del funerale di Papa Francesco.

Lo scatto risulta realizzato diversi anni prima.

L’obiettivo della Casa Bianca non era pubblicare una foto odierna, ma datata insieme a molte altre dedicate a Melania Trump per il suo compleanno.

Analisi

Ecco come viene condivisa la foto per indicare la pubblicazione dell’account X della Casa Bianca:

La Casa Bianca ha pubblicato questa foto di Trump e Melania 26/04/2025. Ma il signor Pool ha pubblicato la stessa foto il 22/07/2022. Un altro account simile del signor Pool l’ha pubblicata il 22/05/2024. E anche il viaggio in Vaticano 2.0: Trump è l’unico a indossare un abito blu, lanciando una comunicazione simile a “camminare davanti alla regina lucertola”. Il Vaticano non controlla più nulla. Donald Trump è accusato di aver infranto il dress code al funerale di Papa Francesco

Il post X e la galleria fotografica di compleanno

Il post X della Casa Bianca risulta priva di una descrizione. Di fatto, questo è stato pubblicato singolarmente e decontestualizzato. Infatti, fa parte di un thread “di compleanno” per Melania Trump dove vengono condivise diverse foto storiche che la ritraggono.

L’ultima foto nello screenshot sopra riportato, quella che ritrae Donald e Melania insieme a Carlo e Camilla, risale al 2019.

Conclusioni

La Casa Bianca non ha “riciclato” una foto del 2022 per il funerale di Papa Francesco. Lo scatto viene proposto senza il reale contesto, ossia una galleria fotografica dedicata a Melania Trump per il suo compleanno.

