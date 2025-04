Settimana Santa. La foto riciclata dalla Casa Bianca per gli auguri di Donald e Melania Trump

Non risulta, pubblicamente, alcuna presenza del Presidente americano in una chiesa per la celebrazione della Domenica delle Palme

La Domenica delle Palme, l’account X ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato un messaggio di auguri da parte del Presidente Donald Trump: «In questa Settimana Santa, Melania e io ci uniamo in preghiera ai cristiani che celebrano la crocifissione e la resurrezione del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, il Figlio vivente di Dio che ha vinto la morte, ci ha liberati dal peccato e ha aperto le porte del Paradiso a tutta l’umanità». In allegato, viene mostrata una foto del Presidente americano in compagnia di sua moglie Melania, mentre posano in piedi davanti a un crocifisso posto su un altare all’interno di una chiesa. Tuttavia, lo scatto non risale al 2025 e non è collegato ad alcuna festività religiosa.

La foto è stata scattata il 2 giugno 2020 presso il Santuario Nazionale di San Giovanni Paolo II a Washington DC. Oltre a non essere attuale, non ha nulla a che fare con la Settimana Santa.

Non poteva nemmeno trovarsi a Washington. Donald Trump, infatti, si trovava in Florida. Non risulta, pubblicamente, alcuna sua presenza in una chiesa per la celebrazione della Domenica delle Palme. Di fatto, la Casa Bianca ha riciclato una foto scattata cinque anni prima.

“BUG – Bufale USA e getta” è la rubrica di Open Fact-checking dedicata alle falsità e le notizie fuorvianti provenienti dagli Stati Uniti. Il nome richiama il “bug di sistema” informatico, metafora per le distorsioni e le stranezze dell’infosfera americana.