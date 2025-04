Mel Gibson, Michelle Obama e il complotto delle élite pedofile

Gli stessi collaboratori dell'attore e regista negano la narrazione

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip dove si sostiene che secondo Mel Gibson «i nastri pedofili di Michelle Obama sono “peggiori del tuo peggior incubo”». Ci si riferisce in particolare ai cosiddetti «freak-off tapes», che fanno parte delle leggende complottiste diffuse da QAnon sulle élite pedofile, che abuserebbero dei bambini per ottenere l’adrenocromo.

Per chi ha fretta:

Secondo la clip condivisa Mel Gibson avrebbe rivelato l’esistenza di prove sconvolgenti su Michelle Obama e fantomatici nastri pedofili.

Non esistono fonti che confermano tali rivelazioni da parte del regista americano.

Non esistono indagini giudiziarie in merito.

Analisi

Le condivisioni sulle rivelazioni di Mel Gibson si presentano con la seguente didascalia:

Mel Gibson, ora ambasciatore scelto personalmente da Trump a Hollywood, ha sconvolto l’industria affermando che i cosiddetti “freak-off tapes”, in cui presumibilmente è presente Michelle Obama, sono “peggiori del peggior incubo”.

Nel suo nuovo ruolo, la missione di Gibson è chiara: assicurare alla giustizia i predatori, sradicare il satanismo e ricostruire l’eredità macchiata di Hollywood. Ma persino un uomo con uno stomaco notoriamente forte è stato scosso nel profondo dalle prove che ha scoperto.

Gibson sta sollevando il sipario su quella che lui definisce una relazione incestuosa e malvagia tra Hollywood e Washington, DC, un’alleanza oscura che confonde i confini tra intrattenimento e potere. Preparatevi, perché la verità è più oscura di quanto potreste mai immaginare.

Mel Gibson e i freak-off tapes che incastrerebbero Michelle Obama

Tra i primi a diffondere la narrazione sulle rivelazioni di Mel Gibson contro Michelle Obama e altri personaggi accusati di far parte di élite pedofile sono gli autori di The People Voice, un sito pseudo-giornalistico che da tempo diffonde fake news d’ogni tipo. Secondo la narrazione Mel Gibson nel suo ruolo di ambasciatore di Trump a Hollywood, avrebbe rivelato l’esistenza di presunte prove riguardanti Michelle Obama. Riguarderebbero la vera identità di genere della donna e accuse di abusi su minori. Si tratterebbe in realtà di un uomo di nome Michael.

Da un fact-checking della collega Ciara O’Rourke per Politifact sappiamo solo che precedenti post in circolazione sui Social network, avevano diffuso la falsa affermazione riguardo a un documentario che Mel Gibson starebbe producendo. Una docuserie in quattro episodi sul traffico sessuale minorile globale. I collaboratori del regista hanno negato tutto questo. Non sono state trovate prove che Gibson abbia mai annunciato un simile progetto.

L’immagine utilizzata per diffondere questi contenuti risulta tratta dal film On the Line, un thriller del 2022 dove Mel Gibson interpreta Elvis Cooney, un irriverente conduttore radiofonico notturno, la cui vita viene stravolta dalla chiamata in un uomo che minaccia di uccidere la sua famiglia.

Conclusioni

Non risultano fonti dirette che confermino le rivelazioni di Mel Gibson riguardo a fantomatici «freak-off tapes» che incastrerebbero le élite pedofile, in particolare personaggi come Michel Obama.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.