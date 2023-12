Adrenocromo. La teoria del complotto sulla fantomatica élite pedofila che controllerebbe il mondo

Ci avete segnalato un breve filmato di Tik Tok, condiviso poi anche su Facebook, dove si parla del complotto delle élite che abuserebbero dei bambini per estrarre loro l’adrenocromo. Parliamo di una presunta droga ottenuta tramite l’ossidazione dell’adrenalina, di cui personaggi influenti americani di orientamento progressista, utilizzerebbero per i loro rituali satanici. Sette complottiste di estrema destra come QAnon sono andate a nozze con questa teoria, trovando addirittura dei collegamenti con il nuovo Coronavirus e i vaccini; un filone narrativo menzionato anche nella clip in oggetto. Trovate già una nostra Guida apposita per approfondire. Qui ci limiteremo a riassumere le ragioni per cui si tratta di una narrazione infondata.

Per chi ha fretta:

Un video descrive il complotto dell’adrenocromo, un composto prodotto a scapito dei bambini dalle élite sataniste a scopo psicotropo.

L’adrenocromo esiste davvero ed è producibile in vitro, senza necessitare riti satanici o interventi invasivi sui bambini.

Il composto noto come adrenocromo si degrada facilmente e non è riproducibile ai livelli descritti, inoltre i suoi ipotetici effetti psicotropi non sembrano rilevanti.

Analisi

Nel filmato in oggetto viene riassunta la teoria del complotto dell’adrenocromo. In sostanza, secondo i complottisti i bambini scomparsi sarebbero in realtà vittime di una rete di pedofili (vedasi la bufala del Pizzagate), che conta tra i suoi membri personaggi importanti dell’establishment progressista americano, i quali estrarrebbero l’adrenocromo dai bambini attraverso appositi rituali satanici. Stando alle narrazioni tipiche di questa frangia complottista, l’adrenocromo sarebbe piuttosto popolare nelle élite americane, in special modo quelle poco discrete di Hollywood.

L’adrenocromo esiste davvero, ma non si può usare come droga

Ma cos’è in realtà questo adrenocromo? Il Sistema nervoso produce naturalmente (endogene) diverse sostanze che “somigliano” ad altre che esistono in natura (esogene), le cosiddette “droghe”; queste riescono ad ingannare il nostro cervello confondendosi con le sostanze psicoattive endogene. Un esempio possono essere gli endo-cannabinoidi, che il nostro cervello non sa “distinguere” dal THC della cannabis.

Cosa c’entra l’adrenocromo? con le sostanze psicoattive? Assolutamente niente. Noto con la formula «C 9 H 9 NO 3 », questo composto viene prodotto naturalmente dal nostro corpo mediante l’ossidazione dell’adrenalina. Certo, lo si ottiene anche in vitro ed è acquistabile online (dovete dotarvi però di un freezer molto potente, perché deve restare conservato a -20°C), oppure potete comprare l’ossidante e produrlo voi stessi in laboratorio dall’adrenalina. Per maggiori informazioni potete leggere l’articolo di Luca Ricciardi per Missione Scienza. Ma chi lo ha sperimentato, per esempio nel trattamento della schizofrenia, non ha dimostrato alcuna proprietà rilevante. Infatti secondo alcune narrazioni, gli schizofrenici sembravano non presentare tracce di adrenocromo. Il problema infatti è che tale sostanza degrada ben presto, e tutt’oggi non è possibile usarla nemmeno a scopi clinici. Chi sostiene il contrario potrebbe ripetere gli esperimenti e vincere il Nobel per la medicina smentendo tutti quanti. Nel nostro articolo precedente forniamo anche una cernita di studi scientifici (tra i pochi che si possono trovare) dove nonostante i buoni propositi dei ricercatori, non si riesce a dimostrare nulla di rilevante.

Conclusioni

Abbiamo visto che l’adrenocromo esiste ed è anche riproducibile in laboratorio (senza bisogno di toccare alcun bambino), il “problema” è che tale composto non può essere usato come descritto dai complottisti e nelle modalità riportate nel video in oggetto. Tale sostanza si degrada facilmente e in poco tempo, impedendone una produzione industriale, inoltre chi ha sperimentato eventuali usi in ambito psichiatrico non è riuscito a dimostrare alcuna funzione psicotropa rilevante, cosa che può essere smentita da chi crede il contrario, ripetendo gli esperimenti, non facendo video su Tik Tok.

