Quanti leader mondiali indossavano un completo blu chiaro come quello di Donald Trump durante il funerale di Papa Francesco? La foto usata per difenderlo è stata alterata

Nell'immagine alterata, anche il completo del Presidente americano risulta più chiaro e luminoso rispetto all'originale

Durante il funerale di Papa Francesco, in Piazza San Pietro spiccava l’abito blu indossato da Donald Trump, ritenuto fuori luogo rispetto ai completi scuri indossati dagli altri leader mondiali. Alcuni di questi indossavano abiti blu scuro, ma quello del presidente americano risultava più evidente, in quanto più chiaro e dunque riconoscibile rispetto agli altri. In risposta alla polemica, è circolata una foto in cui anche altri leader sembrerebbero indossare abiti blu chiaro simili al suo, ma l’immagine risulta alterata per sostenere quella narrazione.

Per chi ha fretta

A diffondere l’immagine è stato l’account @emuse, già noto per la diffusione di fake news.

L’immagine risulta alterata rispetto all’originale.

Persino il completo di Donald Trump risulta più chiaro e luminoso rispetto all’originale.

Analisi

Ecco come viene condivisa la foto:

Com’era la storiella? Trump l’unico che aveva avuto il “cattivo gusto” di vestirsi di blu al funerale del Papa? Ma ci si può attaccare a queste robe da Novella 2000? Certa stampa italiana veramente vergognosa. Poi fosse vero, persino Biden è vestito di blu. Cose da pazzi.

La foto è stata alterata

L’immagine risulta alterata. Ecco, invece, lo scatto realizzato dal fotografo italiano Riccardo Antimiani (ANSA):

Ecco un rapido confronto tra la foto originale (sopra) e quella alterata (sotto):

Anche il vestito di Joe Biden è stato alterato, facendolo diventare chiaro. In realtà, il vestito era scuro.

La foto originale di Markus Schreiber

Lo scatto originale, alterato per diffondere la falsità, è quello del fotografo di AP Markus Schreiber.

Per comprendere meglio quanto l’immagine condivisa sui social sia stata alterata, ecco un rapido confronto tra il vestito di Donald Trump originale (a destra) e quello ingannevole (a sinistra):

La diffusione della foto alterata e Community Notes

A pubblicare lo scatto alterato è l’utente X @emuse, già noto per la diffusione di fake news. Attualmente non risultano “verifiche” di Community Notes disponibili al pubblico nel post.

Le note risultano presenti, ma non ancora approvate dopo oltre 280 mila visualizzazioni ottenute dal post.

Conclusioni

Lo scatto fotografico, usato per rispondere alle critiche sul colore del completo indossato da Donald Trump durante il funerale di Papa Francesco, risulta alterato.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.