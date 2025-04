Il trailer del film Disney su Papa Francesco interpretato da una “papessa nera”? Un adattamento cinematografico generato con l’Intelligenza Artificiale

Disney non ha mai promosso un film del genere

Circola un fantomatico trailer della Disney riguardante un “adattamento cinematografico” della vita di Papa Francesco. «La voce che ha cambiato il mondo. Dalle campagne argentine al cuore del Vaticano. Una storia di fede, compassione e rivoluzione» recita la clip, che però non mostra il volto del pontefice da poco deceduto. A interpretare Bergoglio sarebbe una donna, per la precisione una “papessa nera”. Si tratta di un falso generato con l’AI.

Per chi ha fretta

Disney non ha mai promosso un film del genere.

Il video mostra una scena del tutto sbagliata di Piazza San Pietro.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del video in data 26 aprile 2025:

Nessun film, solo Intelligenza Artificiale

Il video non è stato pubblicato sui canali ufficiali della Disney e non risulta alcuna notizia in merito. Al massimo un fact-check dei nostri collegi di Facta che hanno riscontrato la sua diffusione su X e una più datata condivisione su Instagram (22 aprile 2025):

Basterebbe osservare come le riprese non mostrino realmente Piazza San Pietro e Roma per rendersi conto dell’estrema falsità delle riprese proposte.

Conclusioni

L’idea che Disney abbia promosso un film su Papa Francesco interpretato da una “papessa nera” è del tutto infondata. Di fatto, il fantomatico trailer è stato generato tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

