Incendi Los Angeles, le false foto delle case rimaste intatte «grazie a Dio»

Una delle immagini usate per la narrazione religiosa è stata generata tramite l'Intelligenza Artificiale

Circolano alcune immagini di due abitazioni che sarebbero state “risparmiate” dagli incendi di Los Angeles. La narrazione proposta è di natura religiosa, con ringraziamenti al Dio cristiano (o, in alcuni casi, a divinità di altre religioni) per il presunto miracolo. In realtà, si tratta di una falsa testimonianza diffusa da pagine e account che professano la religione.

Per chi ha fretta

La prima immagine riguarda un’abitazione delle Hawaii del 2023.

La seconda è stata generata con l’Intelligenza Artificiale di Google.

Analisi

Le immagini della casa, contenuta anche in alcune clip, vengono condivise con la seguente narrazione:

Questa è la casa di un cristiano a Los Angeles, California. Mentre le case intorno a lui furono distrutte dal fuoco, la sua casa rimase intatta. La promessa di Dio nel Salmo 91:1-6 è stata compiuta. Non potete immaginare quanto abbia pianto di gioia sapendo di essere protetto da Dio. In verità Dio è il suo rifugio. Vedi un grande miracolo

Le immagini non vengono associate solo al Dio della religione cristiana, ma anche ad Allah dagli utenti musulmani:

Una delle due abitazioni verrebbe identificata come una moschea:

La casa delle Hawaii

Ci siamo già occupati in passato della casa. Infatti, venne tirata in ballo in una sorta di teoria del complotto per gli incendi nelle Hawaii del 2023.

La foto generata con l’AI

Nel video viene mostrata un’altra foto che riprenderebbe un’area di Los Angeles dall’alto.

Ricercando un’immagine più completa e priva di scritte, si riscontra l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa. Ecco la versione pulita:

In questo caso, sottoponendola a Google Immagini, scopriamo che è stata generata proprio dall’AI di Google:

Conclusioni

Le immagini, diffuse tramite foto o video, non mostrano in alcun caso delle abitazioni scampate agli incendi di Los Angeles nel gennaio 2025. La prima è datata e riguarda gli incendi nelle Hawaii, l’altra risulta generata dall’AI.

