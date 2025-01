Incendi Los Angeles, il falso video del vice capo dei vigili del fuoco della California «ballerino»

A diffondere il video in Italia è Nicolai Lilin, fingendosi esperto di balletto

Circola un video dove un ballerino viene identificato come vice capo dei vigili del fuoco della California. L’obiettivo del video è mettere in ridicolo e denigrare l’opera dei pompieri americani nella lotta contro gli incendi registrati a Los Angeles. Secondo quanto narrato dagli utenti, l’uomo sarebbe «incapace i eseguire correttamente un balletto» oltre a non essere «in grado di svolgere il proprio lavoro principale». Questi esperti di balletto improvvisati hanno sbagliato persona, e in maniera piuttosto grossolana e goffa per amor di propaganda.

Per chi ha fretta

Il ruolo di vice capo dei vigili del fuoco della California viene svolto da Anale Burlew, una donna.

Il video mostra, invece, un ballerino.

Il ballerino si chiama Kouadio Davis e fa parte di una compagnia di balletto di New York.

Analisi

Il video viene condiviso da personaggi come Nicolai Lilin, noto per la diffusione di notizie false in particolare a favore della Russia durante l’invasione in Ucraina. Ecco come commenta la clip:

Questo è il vice capo dei vigili del fuoco della California, giusto per la vostra informazione. Questo è un chiaro segno del degrado di una società fondata sui capricci dei singoli individui, società completamente incapace di generare le persone utili alla comunità. In questo caso il goffo personaggio che si sforza di essere un ballerino classico non è in grado di eseguire correttamente neanche un elemento del balletto, allo stesso tempo non è stato in grado di svolgere il proprio lavoro principale, lasciando il territorio a lui affidato a bruciare completamente nell’incendio. Questo è l’Occidente moderno: il trionfo degli amministratori incapaci ed inutili, che sognano di essere Rudolf Nuriev… “Così la democrazia muore: per abuso di se stessa. E prima che nel sangue, nel ridicolo” Platone

La stessa narrazione circola via X (ex Twitter), diffuso dall’utente Giorgia Salvagni:

Perché non è il vice capo dei vigili del fuoco della California

Cercando informazioni in merito alla persona che detiene il ruolo di “vice capo dei vigili del fuoco della California”, nel sito ufficiale del corpo californiano riscontriamo il nome di Anale Burlew. Quest’ultima non assomiglia in alcun modo all’uomo del video, innanzitutto per sesso e carnagione.

Dove è stato rubato il video

Attraverso una ricerca inversa, troviamo alcuni video che risultano ripresi nella stessa palestra:

Il video, pubblicato originariamente il 3 gennaio 2025, è stato rubato dall’account Instagram yung_x_lois dove troviamo lo stesso ballerino in diverse esibizioni e allenamenti. Nella biografia leggiamo il nome Kouadio.

Si tratta del ballerino Kouadio Davis della compagnia americana di balletto Dance Theater of Harlem di New York. Il suo nome compare anche in numerosi articoli come in quello del New York Times dell’aprile 2024.

Conclusioni

Il ballerino nel video non è affatto un vigile del fuoco della California, così come non risulta essere il vice capo del corpo californiano. Inoltre, contrariamente alla narrazione fornita sui social, la persona che svolge tale ruolo è una donna di nome Anale Burlew.

