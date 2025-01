Incendi Los Angeles, il falso video dei saccheggiatori ripresi a volto scoperto

Un post del propagandista Soloviev è stato tradotto dal russo all'italiano e diffuso sui social accusando falsamente dei cittadini di Los Angeles

Durante gli incendi a Los Angeles, sono circolate diverse notizie riguardanti l’arresto di alcune persone accusate di aver saccheggiato abitazioni rimaste vuote a seguito dell’evacuazione delle aree a rischio. Circola un video che, secondo le narrazioni sui social, mostrerebbe alcuni di questi presunti saccheggiatori, con i loro volti in chiaro. In realtà, come ricostruito dai colleghi fact-checker americani di Snopes, non si trattava affatto di ladri.

Per chi ha fretta

L’abitazione filmata si trova realmente a Los Angeles e le scene risalgono all’8 gennaio 2025.

La narrazione falsa del video viene ripresa e tradotta in italiano dal canale Telegram del propagandista russo Soloviev.

Un servizio di KTLA dell’8 gennaio 2025 mostra l’intervista alla proprietaria dell’abitazione, la quale racconta davanti alla porta di casa l’aiuto fornito da amici e parenti per salvare il salvabile.

Analisi

Il video viene condiviso con il seguente testo:

Mentre alcuni combattono contro le intemperie e spengono gli incendi, altri sfruttano il caos per saccheggiare e trarre profitto. Più di 20 saccheggiatori sono già stati arrestati nella città evacuata. In risposta a questi incidenti, le autorità di Los Angeles hanno deciso di imporre il coprifuoco nei quartieri di Pacific Palisades e Altadina per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza dei residenti. Abbonati a Soloviev!

La fonte risulta essere il canale Telegram del conduttore e propagandista russo Vladimir Soloviev. Il post è quello del 10 gennaio 2025:

Non era un saccheggio

Nel video è presente un numero civico, il 161. Si tratta di un’abitazione situata nella zona di Altadena.

La stessa abitazione, con numero civico 161, risulta ripresa in un’intervista dell’8 gennaio 2025 trasmessa dal canale televisivo americano KTLA:

Non si trattava di un saccheggio. La donna intervistata è la proprietaria dell’abitazione, ma soprattutto le persone che stavano portando fuori oggetti ed elettrodomestici erano amici che aiutavano a salvare quanto più possibile.

Conclusioni

Il video diffuso dal propagandista russo non mostra affatto dei saccheggiatori mentre rubano all’interno di una casa a Los Angeles. In realtà, si tratta di amici e parenti della proprietaria che aiutano a salvare il salvabile.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.