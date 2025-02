Papa Francesco, fonti vaticane dopo l’ultima notte: «È di buonumore, non ha dolori»

Le indiscrezioni sulla salute del Pontefice in attesa del bollettino di metà giornata: «Questa notte ha dormito e sta riposando»

Riposato e di buon umore. Così fonti vaticane descrivono lo stato di salute e psicologico di Papa Francesco, dopo dieci giorni di ricovero al Policlinico Gemelli per una crisi respiratoria degenerata poi in polmonite bilaterale. In attesa del bollettino della Sala Stampa Vaticana di metà giornata, trapelano indiscrezioni sulle condizioni del Pontefice, dopo il bollettino mattutino in cui veniva comunicato che «la notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando». Secondo le fonti citate, «si è svegliato e sta proseguendo le terapie, l’umore è buono, si nutre normalmente» e «non ha dolori». Una precisazione riguardo alla sofferenza di cui si era parlato sabato, legata alla difficile giornata a causa delle crisi respiratorie del Santo Padre.

Come sta Papa Francesco

Nel weekend le sue condizioni hanno subito un peggioramento, tale da richiedere trasfusioni di sangue. Nella giornata di domenica, nel bollettino delle 19, veniva spiegato che le condizioni rimangono critiche e che« alcuni esami sanguigni dimostrano una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo». Un quadro che rendeva necessario l’ossigenoterapia ad alti flussi, anche per evitare il peggioramento della situazione. Tra i rischi di un aggravamento, c’è quello di una setticemia e di un allargamento dell’infezione ad altri organi, a causa dell’indebolimento generale.

Gemelli in preghiera, rosari in piazza San Pietro

Il Policlinico Gemelli ha annunciato di aver accolto l’appello dei Vescovi a intensificare la preghiera per una pronta guarigione del Pontefice, organizzando presso la Cappella San Giovanni Paolo II, situata nella Hall dell’Ospedale, la mattina ci svolgerà un’ora di adorazione dalle 12.00 alle 13.00 a cui farà seguito la Santa Messa d’orario delle ore 13.05. E i momenti di preghiera non mancano neanche in piazza San Pietro, dove ci sarà lunedì sera dalle 21 la recita del rosario coordinata dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Una iniziativa che verrà replicata anche nei prossimi giorni, ogni sera.

La nomina di monsignor Cibotti

Nel frattempo, Papa Francesco continua ad amministrare i suoi uffici. È di queste ore la nomina a vescovo della Diocesi di Trivento, provincia di Campobasso, di monsignor Camillo Cibotti, vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro. Vengono così unite le due sedi «in persona Episcopi». Battocchio succede a mons. Corrado Pizziolo, di cui il Papa ha accettato le dimissioni il 30 dicembre scorso, e che è attualmente in missione in Brasile. Nato nel 1962 a Bassano del Grappa (Vicenza), Battocchio è entrato in seminario dopo la maturità classica, e ordinato prete nel 1987. Nel 2003 ha conseguito il dottorato in teologia alla Gregoriana a Roma. Dal 2013 al 2018 è stato vice direttore della facoltà teologica del Triveneto e dal maggio del 2018 direttore del ciclo di specializzazione. A Padova dal 2004 al 2013 era stato direttore della biblioteca vescovile e socio effettivo dell’Accademia Galileiana.