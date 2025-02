Papa Francesco rimane in condizioni critiche, il bollettino dal Gemelli: «Lieve insufficienza renale»

Dopo dieci giorni di ricovero per una polmonite, proseguono le cure con ossigenoterapia per il Pontefice

«Le condizioni del Santo Padre permangono critiche, tuttavia da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie». Arriva in serata intorno alle 19 il bollettino di domenica 23 febbraio della sala Stampa Vaticana sulle condizioni di salute di Papa Francesco. «Ha effettuato le due unità di emazie concentrate con beneficio e con risalita del valore di emoglobina. Stabile è rimasta la piastrinopenia», si legge nel bollettino delle 19, «tuttavia alcuni esami sanguigni dimostrano una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo. Prosegue l’ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali».

Come sta Papa Francesco, il bollettino delle 19

«Il Santo Padre continua ad essere vigile e ben orientato», prosegue la comunicazione della Sala Stampa Vaticana sulle condizioni di salute del Pontefice, «la complessità del quadro clinico, e l’attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro, impongono che la prognosi resti riservata». E conclude: «Nel corso della mattina, presso l’appartamento allestito al 10° piano, ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui». Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio per un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie divenuta poi una polmonite bilaterale. Dopo l’allarmante bollettino che aveva dato conto del peggioramento delle sue condizioni nella giornata di sabato, nel primo bollettino domenicale la Sala stampa vaticana annunciava che il Santo Padre aveva trascorso una notte «tranquilla». Per la seconda domenica consecutiva, non si è potuto affacciare su piazza San Pietro per l’Angelus e iI messaggio è stato diffuso in forma scritta: «Proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie e anche il riposo fa parte della terapia».