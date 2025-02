I medici del Gemelli su papa Francesco: «Non è fuori pericolo: vuole che diciamo sempre la verità». Il rischio peggiore e quanto resta in ospedale

Il pontefice è ricoverato dallo scorso venerdì per una bronchite e una polmonite. Da un paio di giorni, i medici hanno rilevato un lieve miglioramento. Il ricoverò andrà avanti almeno per un'altra settimana

Come sta papa Francesco? «Il Papa ha sempre voluto che dicessimo la verità». Spiega il prof. Sergio Alfieri della Chirurgia generale del Gemelli. «Mantiene il suo buonumore. Questa mattina, dopo essersi messo in poltrona, lo andiamo a visitare. Lo saluto: “Buongiorno santo padre”. E lui risponde: “Buongiorno santo figlio”. Quindi insomma scherza, è presente. Così i medici dell’ospedale Gemelli descrivono le condizioni di Papa Francesco, in un primo briefing aperto alla stampa da quando il pontefice è ricoverato al Policlinico romano.

«Non è fuori pericolo»

«Il papa non è fuori pericolo», spiegano i prof. Alfieri e Luigi Carboni, che segue il pontefice anche a Santa Marta. «È aperta la porta a tutte e due le possibilità: perché un’infezione così importante, in un signore in carrozzina a 88 anni pesa. Anche a Santa Marta è stata portata avanti la migliore terapia possibile». Di certo comunque il Papa non è in pericolo di vita, spiega Alfieri: «Oggi è andato in cappella a pregare. E poi non ha mai smesso di lavorare».

Come sta papa Francesco

Bergoglio sta «come un signore di 88 anni con una infezione polimicrobica – spiega il prof. Alfieri – virus, miceti, batteri. Mantiene il buon umore». All’inizio «nei polmoni non c’era evidenza di una infiammazione, di una polmonite. Poi abbiamo fatto una tac ed è comparsa una polmonite bilaterale. Che ancora c’è. Se la domanda è: il Papa è fuori pericolo? No, ancora no. Ma è in pericolo di vita, adesso? La risposta, ancora una volta, è no. Pochi minuti fa è uscito dalla stanza per andare in cappella, a pregare. La testa è quella di un cinquantenne. Ma mi ha detto: “Mi rendo conto che la situazione è grave”. La malattia cronica rimane, a volte gli manca il respiro e la sensazione non è piacevole per nessuno».

La risposta alla terapia

Il Papa era stato ricoverato per una bronchite, poi diventata polmonite bilaterale. Più volte è stata cambiata la terapia, ha spiegato il prof. Alfieri. Oggi i medici del Gemelli dicono che «le cure sono state potenziate, e Bergoglio reagisce». Il timore più forte riguarda il rischio di sepsi: «Il Papa sa di essere in pericolo. Può capitare che questi germi, che oggi sono nelle vie respiratorie e nei polmoni, malauguratamente passasse nel sangue, avrebbe una sepsi. E una sepsi, coon la sua età e con la sua condizione, sarebbe difficile da superare. Il vero rischio, in questi casi, è che i germi passino nel sangue. Il rischio è quello di una sepsi».

Quanto resta ricoverato il Papa?

Il prof. Alfieri non si sbilancia su quanto il Papa dovrà restare al Gemelli: «Non durerà una settimana: rimarrà qui tutto il tempo che servirà per poter tornare a Santa Marta in sicurezza. Adesso non lo rimandiamo lì, anche perché se lo mandiamo lì si rimette a lavorare come prima… lo terremo qui almeno tutta la prossima settimana. Ma in questo momento non abbiamo riferimenti su quando potrebbe essere dimesso. Abbiamo visto miglioramenti, ma basta pochissimo per potersi squilibrare. Impossibile dare una tempistica». Quel che è certo è che «il Papa non è attaccato a nessun macchinario. Quando ha bisogno mette i naselli per un po’ di ossigeno, ma sta a respiro spontaneo e si alimenta». Difficile quindi stabilre quando il Papa lascerà l’ospedale. Ma quel di cui è certo il prof. Alfieri è che «sicuramente verrà dimesso. Ma la parte cronica della sua malattia resta».

Perché il papa è stato ricoverato al Gemelli

Come molti suoi coetanei in questo periodo dell’anno, anche il Papa «ha iniziato a curare il malessere a casa», ha detto il prof. Alfieri. Nel corso dei giorni, le condizioni si sono aggravate, si è rivolto ai medici e poi è arrivato in ospedale: «Anche perché, a differenza di altri 88enni nel mondo, il Papa non resta a casa sul divano, ma governa la Chiesa: e lo sforzo che gli viene chiesto è diverso da quello di tutti gli altri».

Perché non ci sono immagini del papa in ospedale

Al prof. Alfieri viene anche chiesto per quale motivo non ci sono ancora immagini del Papa ricoverato, dopo sei giorni dal Gemelli. «Ma secondo voi il Papa in ospedale sta vestito da Papa? Come tutti i pazienti starà in pigiama, in vestaglia… Rispettiamo la privacy di un paziente prima di tutto».