Papa Francesco interrompe l’omelia al Giubileo delle Forze armate: «Ho difficoltà nel respiro»

Il Pontefice ha dovuto fermarsi a causa delle difficoltà respiratorie legate alla bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi

Papa Francesco è tornato in piazza San Pietro per il “Giubileo delle Forze armate, di Polizia e di Sicurezza”. Ma il suo stato di salute, compromesso da una bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi, non gli ha permesso di leggere l’intera omelia. «E adesso chiedo scusa, ho difficoltà nel respiro, affido l’omelia al maestro delle celebrazioni liturgiche», ha detto il Pontefice, passando poi il testo all’arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie. Era già successo il 9 febbraio scorso, quando il Papa aveva rinunciato alla lettura del discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede a causa di un «forte raffreddore».

Il Pontefice alle Forze Armate: «Non coltivate lo spirito di guerra»

Nell’omelia preparata per la messa di oggi – domenica 9 febbraio – il Pontefice ha esortato le Forze Armate «a non perdere di vista il fine del vostro servizio e delle vostre azioni: promuovere la vita, salvare la vita, difendere la vita sempre», ha detto il Papa, chiedendo all’insieme delle componenti militari della Repubblica Italiana di «vigilare contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra; vigilare per non essere sedotti dal mito della forza e dal rumore delle armi; vigilare per non essere mai contaminati dal veleno della propaganda dell’odio, che divide il mondo in amici da difendere e nemici da combattere». E poi ancora: «Siate invece testimoni coraggiosi dell’amore di Dio Padre, che ci vuole fratelli tutti. E, insieme, camminiamo per costruire una nuova era di pace, di giustizia e di fraternità», ha aggiunto il Pontefice. Al termine della messa, Bergoglio ha lanciato un appello per la pace: «Preghiamo per la pace, nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele, in Myanmar, in tutto il Medio Oriente, in Sudan. Tacciano ovunque le armi e si ascolti il grido dei popoli che chiedono pace». A rappresentare il governo italiano nella messa del Pontefice il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Foto copertina: ANSA / ALESSANDRO DI MEO | Papa Francesco durante l’Udienza generale in Aula Paolo VI, Città del Vaticano, 15 gennaio 2025