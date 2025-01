Papa Francesco e la soluzione israelo-palestinese: «Due popoli e due stati è l’unica soluzione. Per la pace ci vuole coraggio» – Il video

Le risposte del Pontefice nel salotto di Fabio Fazio sul Nove. E sui migranti: «L'Italia in questo momento ha un'età media di 46 anni, non fa figli, li faccia entrare». Ma «se non sono integrati sono un problema»

«La possibilità c’è, credo che è l’unica soluzione». Papa Francesco torna, per la terza volta, nel salotto sicuro di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa del 2025. E auspica per Israele e Palestina due popoli due stati. «La disponibilità alcuni la hanno, altri no. Dobbiamo convincere con quella retorica mite». «La pace è superiore alla guerra sempre. Per fare la pace tante volte si perde qualcosa ma si guadagna di più», ha aggiunto il Pontefice sottolineando: «Per la pace ci vuole coraggio». Il Pontefice risponde alle domande del conduttore sul Giubileo, sulla sua salute e, soprattutto, sulla sua autobiografia, “Spera”, pubblicata dalla Mondadori. Le telecamere di Canale 9 tornano a Santa Marta (il blocco non è in diretta, ma registrato).

Il ringraziamento per i mediatori nella tregua a Gaza

Papa Francesco da Fazio ha ringraziato i mediatori della tregua a Gaza per il «coraggio della pace» che hanno avuto. Poi ha parlato del Giubileo sostenendo che oggi manchi speranza, e non è vero quello che dice la Turandot che «la speranza delude», perché è vero il contrario. Ha raccontato il suo giubileo in carcere, dicendo di averlo fortemente voluto: «I carcerati sono un passaggio per andare in cielo. Non dimentichiamoli. Fuori in tanti sono più colpevoli di loro».

"Nell'altra diocesi, ogni giovedì santo andavo a lavare i piedi in un carcere. Anche qui lo faccio. Qui, il primo anno di Papa, sono andato a Rebibbia a lavare i piedi perché mi fanno tenerezze. Tutti noi abbiamo delle cadute nella vita. Noi siamo stati salvati. Dobbiamo… pic.twitter.com/APg0RS9JyB — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 19, 2025

Il Papa ha parlato anche della sua autobiografia appena uscita (premettendo che ce ne sono due in giro e di non avere concordato lui l’uscita che avrebbe dovuto essere postuma). E ha raccontato la sua passione per la squadra argentina del San Lorenzo, che però non riesce a seguire dal Vaticano.

Il Papa e i migranti

Il Pontefice ha poi parlato di immigrazione, ripetendo il dovere dell’accoglienza ma aggiungendo che «se i migranti non sono integrati, sono un problema». «Quattro cose si devono fare con i migranti: il migrante va assunto, accompagnato, promosso e integrato. Noi in Argentina abbiamo esperienza di integrazione, da noi tutti sono integrati. Se il migrante non è integrato è un problema. L’Italia in questo momento ha un’età media di 46 anni, non fa figli, faccia entrare i migranti. Invece l’Albania credo che abbia una media di età di 30. Si deve risolvere questo problema, se non fai figli, fai entrare i migranti. È una cosa che va risolta, soprattutto al Sud».

Papa Francesco e Buti di Faccetta nera

Nel corso dell’intervista Papa Francesco ha rivelato un aspetto inedito della sua infanzia. Papà e mamma che gli facevano vedere tutti i film italiani del dopoguerra e anche l’opera. Ricorda che il cantante che gli piaceva di più era Carlo Buti, anche se aveva un piccolo difetto: «Sì», ha detto il Papa, «era fascista. Ma cantava davvero bene». Buti è stato il primo cantante a incidere “Faccetta nera”, anche se parole e musica non erano sue.