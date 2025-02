L’inesistente foto di Papa Francesco con un «sacerdote della Chiesa di Satana»

L'immagine è stata diffusa nel 2023 da un utente di X, che ne ha confermato la falsità

Attualmente, Papa Francesco risulta ricoverato al Gemelli di Roma e le sue condizioni potrebbero rivelarsi complesse. Da molto tempo, sui social circolano diversi contenuti che lo riguardano e che lo vedono protagonista di teorie del complotto anche a sfondo religioso. Ad esempio, diversi utenti condividono una fantomatica fotografia che lo ritrae insieme a un «sacerdote della Chiesa di Satana». Di fatto, questi utenti stanno prendendo sul serio un’immagine generata con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

L’immagine presenta alcuni dei classici elementi dell’Intelligenza Artificiale generativa.

La falsa foto è stata generata e pubblicata, insieme a un’altra, da un utente su X nel 2023.

L’utente non ha contestato i commenti che evidenziavano la bufala, concordando con gli stessi utenti.

Analisi

L’immagine, di cui riportiamo la narrazione qui sotto, viene condivisa promuovendo un libro.

Papa Francesco, stringe la mano al sacerdote della Chiesa di Satana… “Dio non respinge nessuno”, “TE LO HANNO NASCOSTO” un libro con più di 380 pagine piene di cospirazioni, Elite Oscure, Alieni e RETTILIANI e Giganti, Resetta civiltà come TARTARIA. Luoghi proibiti Antartide e molti altri svela la verità su ILLUMINATI E Massoni… Persone SILENZIATE dai potenti… Con tante

immagini mai viste prima. Commento: LIBRO

Foto generata con l’Intelligenza Artificiale

Risultano alcuni elementi tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa, come i volti delle persone in fondo per niente definiti, così come i particolari delle vesti “scarabocchiati”. Si tratta di un falso pubblicato dall’utente Isabel Lopez Lopez (su X @isabelvalenibi, ora chiuso) in un post dell’aprile 2023 scovato dai colleghi di Maldita.

La stessa utente aveva risposto, un emoji di approvazione, a coloro che riconoscevano la falsità delle immagini condivise.

Conclusioni

Le teorie del complotto in ambito religioso non mancano. L’immagine falsa, raffigurante un Papa Francesco insieme a un fantomatico «sacerdote della Chiesa di Satana», è stata realizzata (a quanto pare per divertimento e ottenere reazioni) da un utente X tramite l’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.