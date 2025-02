Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite: «Accertamenti necessari»

Il pontefice deve continuare le cure in ospedale, come spiega la Sala stampa vaticana. Da giorni la bronchite gli impediva anche di parlare negli interventi in pubblico

Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per alcuni accertamenti diagnostici, che la sala stampa definisce «necessari». Il trasferimento in ospedale stamattina, venerdì 14 febbraio, è avvenuto al termine delle udienze a Casa Santa Marta «per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso». Secondo quanto si apprende, i primi accertamenti dovrebbero iniziare nelle prossime ore al decimo piano della struttura, dove già il pontefice era stato le precedenti volte. L’ultimo ricovero di Papa Bergoglio risale a giugno 2023, quando si era sottoposto a un’intervento all’intestino. Al Gemelli era tornato anche a novembre 2023 e febbraio 2024, ma solo per controllo giornalieri.

La bronchite e le difficoltà dell’ultima settimana

Sono ormai giorni che papa Francesco è alle prese con una bronchite che sembra non voler guarire. Già il 9 febbraio aveva dovuto rinunciare alla lettura dell’omelia durante il Giubileo delle Forze armate. Tre giorni dopo, nonostante il videomessaggio trasmesso in occasione della prima serata del Festival di Sanremo, una scena simile si è ripetuta all’interno dell’Aula Paolo VI. L’ingresso non più con il supporto di un bastone ma seduto su una carrozzina. La fatica di trasferirsi dalla sedia a rotelle al suo scranno. E la rinuncia alla lettura della riflessione biblica: «Mi dispiace ma con la mia bronchite non posso. La prossima volta spero di riuscire». Con la notizia del ricovero, è ora in forse la partecipazione del pontefice al Giubileo degli Artisti, che si terrà lunedì 17 febbraio a Cinecittà.