L’inesistente copertina della rivista spagnola El Jueves sui colloqui tra Russia e USA per la pace in Ucraina

I recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia per un accordo di pace in Ucraina non hanno placato la propaganda del Cremlino. Un copione già visto in passato è quello della diffusione di false copertine di riviste satiriche, come la francese Charlie Hebdo, per mettere in ridicolo l’Ucraina, Zelensky e i loro alleati. In questo caso, come già nel 2023, è circolata una falsa copertina della rivista spagnola El Jueves, che raffigura Zelensky mentre osserva Putin e Trump intenti a parlare all’interno di un’abitazione.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione della falsa copertina:

Copertina mai pubblicata

La verifica risulta molto semplice, ed è la stessa svolta per una falsa copertina diffusa nel 2023 sfruttando la stessa rivista spagnola. Basta andare sul sito ufficiale per riscontrare la totale assenza della copertina. L’ultima copertina pubblicata è quella del numero 2408. Quella falsa indica il numero 2409, la successiva che dovrebbe uscire a breve.

Mancanze e tracce della manipolazione

Un ulteriore particolare è la mancanza della firma del disegno, presente in tutte le altre copertine della rivista spagnola. Inoltre, l’etichetta contenente prezzo e codice a barre risulta diversa dalle altre della rivista. L’8 in basso a sinistra è attaccato al codice a barre, mentre il codice 02409 (associato al fantomatico numero speciale della rivista) sembra più grande, coprendo quasi tutta l’area superiore del piccolo codice a barre a destra.

Un’altra curiosità è la frase in alto sopra il logo della testata «¡Ofendemos a todo el mundo por igual!». È lo stesso presente nel fantomatico numero speciale, ma dovrebbe essere diverso come vediamo nell’elenco delle copertine presenti nel sito ufficiale. Questo ci aiuta a comprendere che la falsificazione è avvenuta prendendo come spunto l’ultimo numero pubblicato.

Conclusioni

La rivista spagnola El Jueves non ha mai pubblicato tale copertina. Oltre a non esistere sul sito ufficiale, l’immagine diffusa sui social presenta degli elementi che dimostrano la presenza di una manipolazione. Inoltre, risulta assente la firma del disegnatore, presente in tutte le copertine della vera rivista.

