No! Questa copertina di Greta Thunberg contro Zelensky non è stata pubblicata da un magazine spagnolo

Si tratta di un falso diffuso dalla propaganda russa. In realtà l’ecoattivista ha attaccato più volte Mosca per la distruzione della diga di Kakhovka, definita un ecocidio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un’espressione dimessa e preoccupata, mentre Greta Thunberg lo rimprovera: «Come ti azzardi a distruggere lo strato di ozono con la tua “controffensiva”?», chiede la climattivista. Secondo numerosi utenti su Faceboook, sarebbe questa la copertina del numero 2.389 (anno XLVI) della rivista spagnola El Jueves. Tuttavia, le cose non stanno così.

Per chi ha fretta:

Analisi

Di seguito vediamo uno dei post che condividono la falsa copertina. Nella descrizione si legge:

«GRETA VS ZELENSKY Copertina della rivista Eljueves: Una giovane senza istruzione scolastica accusa un attore: – “Come osi distruggere lo strato di ozono con il tuo “contrattacco”? Nicolai Lilin, scrittore e artista, autore di Educazione Siberiana, libero pensatore. Canale Telegram ufficiale»

Come indicato nel testo, a diffondere inizialmente la presunta copertina sono stati dei canali filorussi, tra cui quello su Telegram di Nicolai Lilin, scrittore non nuovo a disinformazione di questo tipo (un esempio qui).

Per verificare la veridicità dell’immagine ci rechiamo sul sito ufficiale della rivista e controlliamo la copertina del numero corrispondente (2.389), che risulta essere completamente diversa. Vediamo di seguito uno screenshot. Non solo è differente la grafica, ma anche il titolo e il piccolo slogan in alto, prima del nome della rivista.

La copertina è un chiaro tentativo da parte dei canali di informazione filorussi di screditare l’Ucraina attraverso il suo presidente, Volodymyr Zelensky. La fake sembra prendere spunto dall’incontro tenutosi a fine giugno tra il leader ucraino e l’ecoattivista durante il quale si è discusso dell’ecocidio messo in atto dalla Russia con la distruzione della diga di Kakhovka che Thunberg aveva condannato anche a inizio giugno.

Conclusioni

I canali filorussi hanno diffuso una copertina del magazine spagnolo El Jueves nel quale si vede Greta Thunberg rimproverare Volodymyr Zelensky, che sarebbe colpevole di distruggere lo strato di ozono con la «sua controffensiva». In realtà, la rivista non ha mai pubblicato tale copertina. Il numero oggetto di verifica ne presenta un’altra, totalmente diversa. In più occasioni l’ecoattivista ha invece puntato il dito contro la distruzione della diga di Kakhovka, definendola un «ecocidio».

