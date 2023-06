Greta Thunberg contro la Russia: «Il danneggiamento della diga di Kakhovka è un ecocidio»

L’attivista contro Mosca: deve pagare per i suoi crimini

L’attivista ambientalista Greta Thunberg ha attaccato la Russia per la distruzione della diga di Kakhovka. E ha chiesto che Mosca sia ritenuta responsabile per quello che ha definito un ecocidio. «Questo ecocidio è la continuazione dell’invasione ingiustificata della Russia in Ucraina e l’ennesima atrocità che lascia il mondo senza parole: la Russia deve essere ritenuta responsabile dei suoi crimini», ha scritto Greta sul suo account Twitter. Anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky aveva definito «ecocidio» il danneggiamento del manufatto.

