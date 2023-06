No! Questo graffito di Zelensky impiccato è falso. La foto non è stata scattata in Olanda

Circola la foto di un presunto graffito dove il Presidente ucraino Zelensky viene raffigurato impiccato con il corpo penzolante in una fossa. Secondo gli utenti l’opera sarebbe stata realizzata a Hague, in Olanda, portando lo scrittore Nicolai Lilin a pubblicare un post sul suo canale Telegram che inizia in questo modo: «Zelenski viene impiccato all’Aia». Non è la prima volta che foto di graffiti di questo genere vengono diffuse sui social e anche in questo caso si tratta di un’opera digitale. Non riguarda nemmeno l’Olanda.

Per chi ha fretta

Sostengono che il graffito sia stato realizzato in Olanda, ma in realtà il luogo raffigurato è un quartiere svizzero.

I colleghi di Logicallyfacts hanno contattato un residente, il quale ha smentito categoricamente la presenza di un fantomatico graffito.

Si tratta dell’ennesimo graffito creato e inserito attraverso un programma di fotoritocco.

Manca l’ombra del fantomatico artista ritratto.

La forca sembra posizionata sul pavimento con una semplice trasparenza.

Analisi

In questo post viene condivisa la pubblicazione di Nicolai Lilin nel suo canale Telegram, dove leggiamo quanto segue:

Zelenski viene impiccato all’Aia. Per ora sotto forma di graffiti. Uno scherzo di artisti polacchi che disegnano nello stile dei disegni ottici 3D.

Lo stesso testo viene copia incollato e riproposto nei post Facebook di diversi utenti:

Non riguarda l’Olanda

Partiamo da un primo punto, quello del luogo dove sarebbe stato realizzato il presunto graffito. Secondo le condivisioni sarebbe stata scattata in Olanda nella cittadina di Hague, ma in realtà si tratta del quartiere Glasi di Bulach, in Svizzera. Ecco i diversi punti in comune che riscontriamo nelle foto pubblicate su Google Maps:

Nessun graffito in Svizzera

A fare un’ulteriore verifica ci ha pensato il collega Sam Doak di Logicallyfacts, contattando un residente della zona, confermando che non è stato riscontrato alcun graffito del genere.

Non è la prima volta

Fantomatici graffiti di questo genere sono stati diffusi in passato, e “localizzati” in Europa (qui a Madrid), proprio in ottica anti-Ucraina e contro Zelensky, opere poi attribuite in un certo senso all’account Instagram Typicaloptical. Tutti, nessuno escluso, si erano rivelate opere digitali.

Manca l’ombra del fantomatico artista

A proposito di opere digitali, l’immagine mostra un particolare errore che potrebbe smentire ulteriormente la falsità: mentre notiamo l’ombra del palo al centro e della struttura in mattoni, questa non è presente nel fantomatico artista ritratto. Inoltre, la il disegno sembra proprio inserito con una banale trasparenza nel terreno dove si vedono tutte le imperfezioni.

Conclusioni

Diversi utenti italiani hanno condiviso l’immagine diffusa da Nicolai Lilin attraverso il suo canale Telegram copiando e incollando il suo personale commento. L’immagine risulta un fotoritocco, mentre la posizione geografica indicata risulta scorretta in quanto non riguarda l’Olanda ma la Svizzera.

