No! Questo graffito contro Zelensky non è apparso su Plaza de las Cortes a Madrid

Tra le fake news che circolano sulla guerra in Ucraina, c’è un filone bizzarro ma ben preciso: quello delle presunte caricature di Volodymyr Zelensky, che circolano su Facebook per mettere in cattiva luce il leader di Kiev. Come, per esempio, nel caso della finta copertina della rivista satirica Charlie Hebdo. In questo caso, invece, analizziamo il presunto graffito che secondo diversi utenti sarebbe apparso su una strada di Madrid.

Circola sui social un’immagine (l’unica) di un graffito che sarebbe apparso a Madrid.

Il disegno fa una caricatura del presidente ucraino Zelensky, raffigurandolo come una locusta che rosicchia metaforicamente l’Unione Europea.

Si tratta però di un fotomontaggio, realizzato da una pagina che aveva già compiuto simili operazioni in passato.

Analisi

«Il gruppo artistico polacco Typicaloptical ha raffigurato Zelensky come una locusta che divora l’UE. L’installazione artistica si trova a Madrid. Gli artisti europei liberi offrono la loro visione in un momento in cui i media indipendenti vengono messi a tacere o censurati», scrive questo utente pubblicando una foto. L’immagine ritrae un pavimento sul quale si staglia il disegno di una strana creatura mitologica, a metà tra un umano e un insetto, che divora un cerchio con la bandiera europea. Si presenta in tenuta militaresca e sul suo braccio destro appare una piccola bandiera dell’Ucraina.

La foto è stata molto condivisa sui social, ogni volta con commenti analoghi, ed è stata rilanciata anche dai media del Cremlino come Russia Today. Eppure, siamo al cospetto di una fake: il graffito che ha fatto esultare i detrattori del presidente ucraino, infatti, risulta inserito a posteriori sull’immagine. Nessun graffito del genere, infatti, è dipinto su Plaza de las Cortes a Madrid. Il punto esatto dei presunti graffiti di Zelensky a Madrid può essere infatti esplorato su Google Street View: sul posto non vediamo altro che un marciapiede grigio.

Il 27 dicembre 2022, su richiesta dei colleghi di Myth Detector, la posizione dichiarata dei graffiti è stata visitata da Tinatin Japaridze della Critical Mass, che ha confermato che il graffito raffigurante Zelenskyy non è dipinto in Plaza de las Cortes Street. Da escludere anche che sia stato cancellato a posteriori: secondo gli esperti dell’agenzia Donutstudio.pl , Lukasz Polak e Przemysław Wojczak, sarebbe stato impossibile eliminarlo senza lasciare alcuna traccia.

Da ultimo, val la pena considerare un elemento: la fotografia è stata pubblicata per la prima volta dall’account Instagram Typicaloptical. Lo stesso account ha diffuso in passato altre immagini photoshoppate di graffiti 3D: in un caso, per esempio, aveva realizzato l’immagine di una finta caricatura dipinta a Parigi dove Zelensky appariva sprofondante nel terreno, mentre risucchiava armi e soldi. Anche in questo caso, non si trattava che di un fotomontaggio.

Conclusioni

A Madrid non è mai apparso un graffito che raffigura Zelensky come una locusta che rosicchia metaforicamente l’Unione Europea. L’immagine che è stata condivisa sui social è stata alterata digitalmente, da una pagina che aveva già compiuto simili operazioni in passato.

