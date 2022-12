No! Charlie Hebdo non ha pubblicato un’edizione speciale con Zelensky raffigurato come un ladro a Natale

Sul sito della rivista, così come sui relativi social, non esiste alcuna copertina del genere riguardo una fantomatica edizione speciale del 22 dicembre

Circola una fantomatica copertina della rivista satirica Charlie Hebdo dove verrebbe ritratto Volodymyr Zelensky mentre scappa con i doni dei Magi davanti agli occhi increduli del bambin Gesù. La vignetta riporta la seguente affermazione attribuita al presidente dell’Ucraina: «Smettere di pianguicolare, ne abbiamo bisogno». L’opera non viene soltanto attribuita alla rivista satirica francese, per un’inesistente edizione speciale del 22 dicembre 2022, ma anche al suo direttore. Di fatto, non vi è alcuna traccia e risulta diffusa dai canali russi.

Per chi ha fretta

La fantomatica copertina riguarderebbe una edizione speciale pubblicata il 22 dicembre 2022, ma non esiste.

Sul sito della rivista non è presente alcuna edizione speciale del 22 dicembre 2022 con quella copertina.

La falsa copertina è stata diffusa dai canali russi.

Analisi

Ecco uno dei post, pubblicato il 22 dicembre 2022, dove viene condivisa l’immagine falsa attribuita a Charlie Hebdo:

“Non lamentatevi, ne abbiamo più bisogno!”. A protestare sono i Re Magi . Charlie Hebdo ha dedicato una copertina natalizia a un attore ucraino. Dove Zelensky ruba i regali a Gesù.

Nessuna traccia su Charlie Hebdo

Nell’immagine troviamo due riferimenti, il numero 1588 associato alla rivista e la data di pubblicazione: 22 dicembre 2022.

Ciò che gli utenti non controllano è la galleria delle copertine della rivista, così come gli account social della stessa. La copertina della settimana del 22 dicembre 2022, data in cui è stata condivisa quella falsa, riporta l’Argentina vincitrice del Mondiale di calcio con sotto il terreno di gioco gli scheletri degli operai morti in Qatar.

La falsa copertina riporta la firma di Riss, nome d’arte del direttore della rivista Laurent Sourisseau. Ad oggi, 26 dicembre 2022, non vi è alcuna traccia della vignetta a lui attribuita e a una fantomatica edizione speciale del 22 dicembre 2022.

La diffusione russa

Tra i primi a diffonderla il 22 dicembre 2022 – come riscontrato dai colleghi di Mythdetector.ge – è stata la pagina Facebook del sito Ukraina.ru controllato dalle autorità russe.

Tra le copertine pubblicate dalle pagine social della rivista, troviamo diverse dove viene rappresentato Vladimir Putin (qui, qui e qui).

Conclusioni

A distanza di diversi giorni, non risulta in alcun modo una fantomatica copertina di Charlie Hebdo dove viene ritratto Zelensky come il ladro dei doni dei Magi al bambin Gesù.

