La falsa notizia dell’assalto dei migranti all’ospedale di Birmingham condivisa da Elon Musk e il falso fact-checking di Grok

Secondo l'Intelligenza Artificiale di X, l'immagine diffusa come prova dell'assalto sarebbe un fotogramma di un film di Batman, ma si sbaglia di grosso

Su X, la piattaforma di Elon Musk, circola la notizia di un gruppo di migranti a volto coperto e armati di accette che avrebbe preso d’assalto un ospedale di Birmingham, nel Regno Unito. A sostegno di questa tesi, gli utenti condividono una foto tratta da un post rilanciato dallo stesso Musk. Senza alcuna verifica, il proprietario di X ha dato visibilità a un post pubblicato da un utente, “Basil the Great” (@Basil_TGMD), alimentando la reazione scomposta di molti, che hanno preso la notizia per vera. In realtà, si tratta di una notizia inventata, cosi come risulta sbagliata l’analisi sull’immagine effettuata dall’Ai di X, Grok, che ha tratto in inganno gli “utenti verificatori”.

Per chi ha fretta

L’assalto all’ospedale è stato smentito dalla Polizia britannica a seguito della diffusione della falsa notizia sui social.

L’immagine allegata non mostra l’ospedale, ma secondo gli utenti si tratterebbe di una scena del film di Batman “The Dark Knight Rises” (“Il cavaliere oscuro – Il ritorno”).

La fonte della “verifica” è l’Intelligenza Artificiale fornita gratuitamente su X da Elon Musk, Grok.

La scena non è presente in nessuno dei film di Batman.

In realtà, l’immagine è stata generata dall’Intelligenza Artificiale e presenta i tipici errori (mani con 6 dita, volti deformi, segnaletiche inesistenti).

Analisi

Di seguito, uno screen della condivisione della fake news da parte di Elon Musk.

Notizia smentita dalla Polizia britannica

Lasciando da parte l’analisi dell’immagine, che leggerete tra qualche paragrafo, è bene spiegare che la notizia risulta completamente falsa. La smentita definitiva arriva dalla Polizia britannica attraverso un comunicato stampa pubblicato a seguito della diffusione social della fake news e del post di Elon Musk.

A seguito dell’intervento delle autorità britanniche, il post condiviso da Musk viene eliminato.

Gli utenti dicono che sia la scena di un film, ma è un inganno di Grok

L’immagine diffusa nel post risulta del tutto falsa, così come la “verifica” degli utenti. Molto di questi, infatti, si son fidati dell’analisi proposta da Grok.

Secondo l’Intelligenza Artificiale di X, si tratterebbe di un fotogramma tratto da un film di Batman: “The Dark Knight Rises” (“Il cavaliere oscuro – Il ritorno”). Questa scena, in realtà, non si trova nel film, così come non si risulta in quello precedente della serie.

L’immagine del post risulta tagliata. È possibile trovare una completa e con una maggiore risoluzione in altri post su X.

L’immagine a più alta risoluzione viene condivisa da un utente il 16 febbraio, il giorno prima:

Ecco l’immagine ad alta risoluzione:

Ingrandendo l’immagine, risulta che uno degli uomini armati ha 6 dita, un classico errore dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Anche i volti delle persone risultano imprecisi, quasi deformati, nonostante la mano con 6 dita risulti più dettagliata. Un’altra mano impugna un’accetta in maniera innaturale.

Anche l’insegna luminosa verde in alto non risulta generata correttamente. Infatti, non ha senso.

Un post in linea con le politiche di Musk

Secondo la narrazione proposta nel post dell’utente “Basil the Great” (@Basil_TGMD), i media si sarebbero rifiutati di diffondere la notizia. Una tesi in linea con la visione di Elon Musk per X, dove la piattaforma viene presentata come l’unica alternativa credibile e libera dalle menzogne grazie ai suoi stessi utenti.

Il post risulta in linea con le idee di Elon Musk anche in ambito politico, in quanto sostiene un cambio di governo “più a destra” nel Regno Unito. C’è chi, credendo nel post, ha commentato sostenendo questo cambio di governo strizzando l’occhiolino a Donald Trump e J.D. Vance.

Le condivisioni in Italia

La notizia falsa, con o senza l’immagine, è circolata anche in Italia con la stessa narrazione: «Birmingham, UK. Qualche giorno fa delle deiezioni umane che migrano, hanno invaso un ospedale brandendo delle grosse ascie. La storia è stata tenuta nascosta, perchè “inventata dall’estrema destra”».

Alcuni utenti, riscontrando sui social la fantomatica notizia dell’assalto, avevano aggiornato i propri post: «AGGIORNAMENTO: L’ospedale Heartlands di Birmingham è stato preso d’assalto da una gang di immigrati composta da circa 40 persone dopo che il loro amico sedicenne è stato accoltellato. La folla assaltò le ambulanze e costretto i pazienti a fuggire».

Community Notes? Troppo tardi

La cancellazione del post non ha permesso agli utenti di informarsi sulla falsa notizia. Ad oggi, dopo oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, gli utenti non sono stati adeguatamente informati né da Elon Musk né dal sistema Community Notes di X. Esiste una nota, inserita da un utente e visibile solo ai collaboratori, ma potrebbe non venire mai approvata dall’algoritmo ideologico della piattaforma.

Conclusioni

La notizia dell’assalto all’ospedale di Birmingham da parte dei migranti è priva di fondamento, smentita dalla Polizia britannica. L’immagine condivisa per sostenere la narrazione non proviene da un film di Batman, come sostengono gli utenti credendo a un’analisi dell’AI di X, Grok. Si tratta di un’immagine generata con l’AI.

